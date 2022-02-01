5.24 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» 2021 بنمو 38 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021 وعن الربع الرابع 2021.

حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38% لتصل إلى 5.24 مليارات درهم.وارتفع صافي الأرباح 44% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها 2020 وبنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتبلغ 1.448 مليار درهم.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.37 فلس لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.57 مليار درهم بما يعادل 49% من صافي الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية. وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:

هيأت الأسس القوية لبنك أبوظبي التجاري لأداء مالي مميّز في عام 2021، بالإضافة للمكاسب التي تحققت خلال عملية الدمج من حيث الانسجام في سير العمل، وتقليل التكاليف والتي ظهرت بوضوح في نتائجنا المالية والتشغيلية.

الدعم الاقتصادي

وأكد أن قوّة ومتانة البنك، وتفاني موظفيه، قد أتاح لنا مواصلة تقديم الدعم المستمر لعملائنا ومساهمينا وشركائنا خلال الفترة التي شهدت التحديات المستمرة التي فرضتها الجائحة. وقد أسهم المصرف المركزي في تسهيل كل ذلك من خلال التعاون والتطبيق الناجح والفعّال لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة والهادفة إلى تقوية اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة.

وقال: نيابة عن مجلس الإدارة، أعرب عن صادق الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومصرف الإمارات المركزي، لدعمهم المستمر لمسيرة بنك أبوظبي التجاري، كمؤسسة مالية وطنية رائدة في دولة الإمارات.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: نجحنا في تحقيق أداء مالي قوي في 2021؛ حيث ارتفع صافي الأرباح 38% ليصل إلى 5.247 مليارات درهم، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 11.4%. وهو ما يعتبر إنجازاً حقيقياً.

وقال: في 2021 قام البنك بتعزيز صفوف كوادره الإماراتية بتعيين 477 إماراتياً، ليبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين لدى المجموعة ما يقارب 1854 مواطناً ومواطنة بما يعادل 18% تقريباً من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي بالدولة.

دعم الإيرادات

أسهمت زيادة الدخل من الرسوم في دعم الإيرادات؛ في حين عزز مصرف الهلال وأبوظبي التجاري - مصر، دورهما كمحركين مهمين لنمو أعمال المجموعة. وأعلن «أبوظبي التجاري - مصر» ارتفاع صافي الأرباح 32 % استناداً إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، إلى 413 مليون جنيه مصري.

وشملت الإنجازات الرئيسية الأخرى عام 2021 الاستحواذ على محفظة التمويل العقاري لشركة أبوظبي للتمويل وتوحيد أعمالها مع مجموعة بنك أبوظبي التجاري، مع قطع شوط كبير في إعادة هيكلة ديون مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية».

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