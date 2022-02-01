982 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 982 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 273 مبايعة بقيمة 687.06 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 95.7 مليون درهم، و260 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 591.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية. وتصدرت اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 263.41 مليون درهم، منها 16 رهون أراضٍ بقيمة 54.75 مليون درهم، و132 رهن فلل وشقق بقيمة 208.66 ملايين درهم، أهمها بمنطقة الحبيه الأولى بقيمة 58 مليون درهم، ورهن في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 24 مليون درهم. وتم تسجيل 19 هبة بقيمة 31.84 مليون درهم، أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 7 ملايين درهم، وأخري في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 4 ملايين.

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