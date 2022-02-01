«عروض الشارقة».. %40 زيادة عدد المتسوقين و%25 نمو المبيعات

المصدر: الشارقة- البيان

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات حملة «عروض الشارقة للتسوق»، التي استمرت على مدار 48 يوماً، مسجلة موسماً جديداً ناجحاً شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة نمو المبيعات في المراكز والمحال التجارية المشاركة، وتحقيق عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة وقطاعات اقتصادية عديدة أخرى.

حيث بلغت نسبة نمو المبيعات 25% خلال فترة الحملة التسويقية، فيما تجاوزت نسبة زيادة عدد المتسوقين الـ 40% مقارنة بالعام الماضي.

وقدمت «عروض الشارقة للتسوق» لسكان الإمارة وزوارها فرصة مميزة، للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم، من خلال موسم تميز بأجوائه السياحية الساحرة والعامرة بالفعاليات المتنوعة والأنشطة الترفيهية، ما أضفى على التسوق متعة ورونقاً خاصاً، في ظل العروض الجاذبة والخصومات الكبرى التي وصلت نسبتها إلى 75%.

وقدمها أكثر من 653 متجراً بجانب عدد من مراكز التسوق والمحال التجارية في مختلف مدن ومناطق الإمارة على أرقى العلامات التجارية وغيرها من البضائع والمنتجات، والتي صاحبتها باقة كبيرة من الجوائز القيّمة والهدايا، مع تطبيق إجراءات وضوابط احترازية مشددة، حرصاً على سلامة المتسوقين والعاملين في قطاع التجزئة والضيافة والمطاعم.

وأعرب عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، عن سعادته بنجاح هذا الموسم من «عروض الشارقة للتسوق»، والذي تجسد بتحقيق ارتفاع كبير بنسبة المبيعات لدى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة،

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