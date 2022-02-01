78.2 % نمو أرباح «دبي للاستثمار» في 2021

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت النتائج الأولية لشركة دبي للاستثمار عن أرباح الأرباح الصافية إلى 619.48 مليون درهم العام الماضي، مقارنة بنحو 347.5 مليون درهم في 2020، بنمو 78.2%.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، أن ارتفاع الأرباح جاء بفضل الأداء القوي لقطاع التصنيع والمقاولات والخدمات والمكاسب من التقييم العادل للاستثمارات المالية والعقارات الاستثمارية والاستحواذ على حصة إضافية في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية.

وبحسب الإفصاح زادت إيرادات «دبي للاستثمار» من 2.67 مليار درهم في العام 2020، إلى 3.42 مليارات درهم في 2021، وارتفع صافي الربح التشغيلي من 891.39 مليون درهم إلى 1.13 مليار درهم وارتفعت قيمة الموجودات من 21.76 مليار درهم إلى 21.93 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز