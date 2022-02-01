الإنفاق يدفع التجزئة في الإمارات لتجاوز مستويات 2019

المصدر: دبي - البيان

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يواصل اقتصاد التجزئة في الإمارات إظهار علامات انتعاش لافتة، متجاوزاً مستويات 2019 من خلال تسجيل نمو بنسبة 4.5% في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي خلال 2021، وفقاً لشركة «ماجد الفطيم». وتؤكد النسخة الرابعة من تقرير الشركة الفصلي عن حالة قطاع تجارة التجزئة في الإمارات تحقيق أكبر زيادة في الإنفاق حتى الآن، مما يشير إلى استمرار هذا المسار التصاعدي في عام 2022.

وشكّل الربع الرابع 2021 فترة لافتة بالنسبة إلى معنويات المستهلكين والإنفاق، وعززها افتتاح معرض إكسبو 2020، والارتفاع في معدلات التطعيم العالمية، وازدياد السفر الدولي.

وأظهرت البيانات أن السياحة كانت المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 22% خلال 2021 مقارنة بعام 2019، وشكّل الإنفاق السياحي في الربع الرابع 74% من هذه الزيادة، كما ساهم الربع الأخير 2021 بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2021 من خلال الإنفاق المباشر وغير المباشر.

تفاؤل بالمستقبل

وبحسب استبيان مختبر السعادة الذي أجرته «ماجد الفطيم»، استمر التفاؤل بالمستقبل في التحسن حيث سجّل نسبة 33% في الربع الرابع 2021، مقارنةً بـ29% في الأشهر الثلاثة السابقة له. كما زادت ثقة المستهلك، حيث صرَّح 92% من المشاركين في الاستبيان أنّ اقتصاد الإمارات بحالة جيدة.

وسُجل تحسن في الإقبال على مراكز التسوق، فقد شهدت «ماجد الفطيم» زيادة بنسبة 11% في زيارات مراكزها التجارية خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث 2021.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: قطعت الإمارات شوطاً كبيراً خلال الأشهر الـ12 الماضية للتعافي من الآثار المستمرة للوباء. وتشير بيانات تقريرنا الأحدث إلى أن الربع الأخير اللافت بنتائجه دفع عجلة الاقتصاد، وأنهى العام بشكل جيد مع تسجيل كافة القطاعات نمواً أو زخماً مستمراً.

ويشير بحثنا إلى أن المستهلكين قد استعادوا ثقتهم في المرونة الاقتصادية للإمارات.

والذي انعكس بزيادة في الإنفاق في كافة قطاعات التجزئة. كما سلّط إكسبو 2020 الضوء على حيوية المنطقة وفرص الاستثمار التي تزخر بها. فقد شهد سوق العقارات على سبيل المثال نمواً صحياً ومستداماً في عام 2021، مسجلاً أفضل أداء له منذ 2014.

تجارة إلكترونية

وكان من البديهي أن تزدهر التجارة الإلكترونية في 2021، حيث استمر المستهلكون في إيلاء الأولوية لتجارب التسوق الملائمة. وأظهرت بيانات نقاط البيع زيادة بنسبة 104% في الإنفاق على التسوق عبر الإنترنت في العام 2021 مقارنة بـ2019، واستحوذت على النسبة الأكبر من الإنفاق عبر الإنترنت محال الهايبرماركت والسوبر ماركت ومتاجر التجزئة العامة عبر الإنترنت.

حيث ارتفعت 46% في الربع الرابع2021 مقارنة بالربع الثالث. كما زاد إنفاق المستهلكين على الأزياء والإكسسوارات غير الفاخرة خلال الربع الرابع حيث ارتفع 24% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

وختم بجاني بالقول: «يثبت تقرير حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات للربع الرابع أن جهود التطعيم الشاملة التي تبذلها الدولة، واعتماد ممارسات عمل جديدة.

واستضافة فعاليات عالمية مثل معرض إكسبو 2020 ساهمت إلى حدّ كبير في تنمية الاقتصاد الإماراتي خلال الأشهر الـ12 الماضية. لقد بدأنا عام 2022 بالتفاؤل ونحن على ثقة بأنّ المنطقة ستستفيد من استمرار الابتكار في السياسات الوطنية وانتعاش السياحة والتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي».

استدامة

يزداد وعي المستهلك واهتمامه بالاستدامة، مما يشير إلى تحول في السلوكيات سيستمر ويصبح موضوعاً رئيسياً في العام 2022. في هذا الإطار، تُظهر النتائج أن 57% من السكان بحاجة إلى المساعدة للحدّ من كمية البلاستيك التي يستخدمونها، وأن الغالبية ترغب في شراء منتجات العلامات التجارية التي يمكن أن تثبت أنها مستدامة.

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