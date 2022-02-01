«إيفردوم» تكشف عن موعد إدراج عملتها الرقمية «دوم»

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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ذكرت شركة الميتافيرس «إيفردوم» Everdome في بيان لها أنها ستقوم بإدراج وبدء تداول عملتها الرقمية «دوم» DOME الثلاثاء 8 فبراير وذلك في إحدى أهم منصات التداول عالمياً OKX. وتصنف منصة OKX ومقرها سيشيل على أنها بورصة رائدة في مجال العملات المشفرة.

وقال روبرت جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركتا «إيفردوم» و«ميتاهيرو»: نعمل جاهدين على ترسيخ مكانة عالمنا الموازي «إيفردوم» ضمن قائمة النخبة لأفضل العوالم الموازية وفي جعبتنا الكثير لدعم هذا التوجه.

ونرى في هذا الإدراج خطوة أساسية في إطار وضع «دوم» في مسارها نحو التبني الجماعي. وتسير شركة «دوم» لخلق عالم ميتافيرس واقعي للغاية ومغاير عن المشاريع الحالية ذات الطابع الكرتوني.

مما يساعد في النهاية على تحديد تجربة الإنترنت في المستقبل. و«إيفردوم» هو مشروع ميتافيرس جديد، قام بتأسيسه روبرت جرن الرئيس التنفيذي لمشروع ميتاهيرو، الذي يعد مكملاً لمشروع «إيفردوم» ويعتمد على تقنية المسح فائق الدقة لإنشاء الأفاتارات والمجسمات الواقعية .

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