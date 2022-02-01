بوصلة الأسهم خضراء في يناير بدعم نتائج قياسية للبنوك

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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أغلقت أسواق الأسهم المحلية في دائرة المكاسب خلال تداولات شهر يناير، مدعومة بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك، وسط حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات على وقع النتائج والتوزيعات القوية المتوقعة للشركات المدرجة، لا سيما مع بدء البنوك القيادية المدرجة في الإعلان عن أرباح قياسية، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب لاقتناص الفرص بعدما ضخوا في السوقين قرابة 1.6 مليار درهم كمحصلة شراء.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.22% ليغلق عند 3203 نقاط مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والصناعة والسلع، فيما صعد سوق أبوظبي 2.54% ليصل إلى 8704.26 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب أسهم البنوك والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 35.9 مليار درهم، منها 29.4 مليار درهم في أبوظبي و6.5 مليارات درهم في دبي، وجرى تداول 7.8 مليارات سهم، موزعة بواقع 4.37 مليارات في أبوظبي و3.4 مليارات في دبي، عبر تنفيذ 225 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.55% مع نمو «دبي الإسلامي» 2.2% و«أملاك» 25.17% و«جي إف إتش» 2.5%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 1.47%.

وصعد قطاع الاستثمار 3.5%. وهبط قطاع العقار 0.9%، ونزل قطاع النقل 0.3%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 1.5 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 900 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 783.8 مليوناً.

وحقق «الأغذية المتحدة» أكبر ارتفاع بنسبة 29.3%، فيما كان «الرمز كوربورشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.46%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 216.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك مع نمو «أبوظبي الأول» 6.16% و«أبوظبي التجاري» 5%، و«أبوظبي الإسلامي» 1%، وتباين أداء أسهم قطاع الاتصالات.

وفي قطاع الاستثمار، زاد «العالمية القابضة» 0.2%، بينما انخفض «ألفا ظبي» 5.5% و«ملتيبلاي» 15.2% و«إشراق» 7% و«الواحة كابيتال» 7%.

وصعد قطاع العقار. وعلى صعيد قطاع الطاقة انخفض «دانة غاز» 3.77% و«طاقة» 5.3% و«أدنوك للتوزيع» 3.28%، بينما صعد «أدنوك للحفر» 1.47%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 6.8 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 6.73 مليارات. وحقق «الشارقة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 41.5%.

فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 22.5%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 1.33 مليار درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي باستثمار 844.7 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي باستثمار 275.5 مليونا، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، باستثمار 275.5 مليونا ونحو التسييل بأبوظبي باستثمار 844.7 مليونا.

إفصاحات

* قلص «بنك الاستثمار» خسائره إلى 65 مليون درهم العام الماضي، مقابل خسائر بنحو 136 مليون درهم في 2020، وذلك نتيجة انخفاض مخصصات انخفاض القيمة المحتسبة وترشيد مصاريف التشغيل.

* تحولت شركة «أسمنت رأس الخيمة» للربحية العام الماضي، بعدما حققت أرباحاً بنحو 2.98 مليون درهم، مقابل خسائر بنحو 51.3 مليون درهم في 2020.

* طالب سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة بضرورة تزويده البيانات المالية السنوية والمدققة وفقاً لمعايير التقارير المالية في الدولة والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، بحيث يتم منع تعامل الأعضاء والمطلعين ابتداءً من 17 ديسمبر لحين تزويد السوق البيانات السنوية الكاملة.

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