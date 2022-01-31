تجارب متميزة ومتواصلة في «ماندارين أورينتال جميرا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فندق «مانداراين أورينتال جميرا» دبي عن تمديد مدة استضافته لمطعم «سابليموشن» القادم من جزيرة إيبيزا، والذي يمنح الضيوف تجربة تفاعلية وحسيّة فريدة، لتناول الطعام بأسلوب مبدع، يمزج بين الواقع والخيال، من 4 فبراير وحتى 4 مايو 2022، وذلك استجابة للإقبال الكبير الذي يشهده المطعم.

وقد انطلقت تجربة «سابليموشن» في فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي في 21 نوفمبر لمدّة ثلاثة أشهر، ونظراً إلى النجاح الكبير الذي حققته، قرّر المنتجع الشاطئي الشهير تمديد مدة استضافتها حتى 4 مايو 2022، قبل عودتها إلى إيبيزا لموسم صيف 2022.

وُلد مفهوم هذه التجربة المبتكرة بإبداع باكو رونسيرو، كبير الطهاة ومالك مطعم باكو رونسيرو في مدريد الحائز نجمتي ميشلان، وإدواردو غونزاليس، المدير الإبداعي لفيجا فاكتوري.

وتتضمّن تجربة التذوق وفن الطهي النادرة عشرة أطباق شهية خارجة عن المألوف، وسيحمل معه الموسم الجديد باقة من الإضافات الجديدة، التي تتغير مع كل محطة تذوق، لتُمتع الحاضرين مع كلّ مشهد وطبق.

كما يتضمّن العرض المسرحي شاشات مخصصة للعروض الضوئية، بزاوية 360 درجة مع صور، يتمّ إسقاطها على سطح المائدة من الجدران، فتنقل الضيوف في رحلة من مطعم للسوشي في طوكيو إلى نادي جاز في نيويورك، وتمنح اثني عشر ضيفاً مفاجآت عديدة طوال مدّة التجربة المميّزة.

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