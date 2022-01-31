«دراجون أويل»: حمدان بن محمد قائد مستقبلي شغوف بالجودة والتميز

المصدر: دبي- البيان

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قال المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي: «على مدار 14 عاماً مليئة بالنجاحات والإنجازات على أسس منهجية وعلمية، رسخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مكانته كقائد مستقبلي شغوف بفنون الإدارة والجودة والتميز عبر إشرافه المباشر على قيادة اقتصاد الإمارة وتوجهاتها المستقبلية ما يضعها على رأس المراكز الاقتصادية في العالم عبر تسخير كل الموارد والإمكانات لتكون المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل وجذباً للاستثمار.

وأضاف الجروان:»يرتبط اسم سمو ولي العهد ارتباطاً وثيقاً بنواصي اﻹﺑﺪاع وتحقيق التميز والريادة كراعي الابتكار والتحول الذكي والرائد في الفضاء الرقمي، حيث يسير سموه، في هذا الدرب على نفس النهج الذي اختطه والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معلمه الأول الذي تشرب منه مبادئ القيادة والحكم والإدارة«.

وأضاف الجروان:»منذ تولي سمو الشيخ حمدان رئاسة المجلس التنفيذي نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، بعد أن حقق اقتصادها قفزات نوعية شملت القطاعات الاقتصادية الرئيسة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

والذي ارتفع من نحو 244.4 مليار درهم في عام 2006 ليصل إلى أكثر من 367 مليار درهم بنهاية 2020، بنمو نسبته 50.2%، فيما تضاعفت موازنة حكومة دبي لتصل إلى 59.95 مليار درهم للعام الحالي، مقارنة بـ18.8 مليار درهم بنمو 219%«.

وأضاف علي الجروان أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية يعد نموذجاً مشرقاً للقيادة الواعية واسعة الأفق، ومنفتحة التفكير، وخلال السنوات الأخيرة ظهرت نجاحات سموه في العديد من الملفات المهمة في العمل بدبي، ودوره الكبير في دوائر العمل والإنجاز بإمارة دبي، ومنذ سبتمبر الماضي بدأ سموه في وضع بصماته داخل إطار العمل الاتحادي لدولة الإمارات كنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وأشار إلى أن توجيهات وقرارات ومبادرات سمو الشيخ مكتوم شكلت منهجية نوعية، ترجمت استراتيجية العمل في دبي، إذ ركزت على مواصلة نهج التميز والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمحافظة على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي.

ومن جهتها قالت بدرية خلفان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة «دراجون أويل»:»بعد أن انطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منذ اللحظات الأولى لتوليه المسؤولية، لأداء مهامه الوطنية بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة، ليشارك في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة لبناء دبي العصرية الحديثة.

ومضى بدبي للصدارة بمشاريع حكومية تطويرية ألهمت العالم.. كما حققت مبادرات سموه الخلاقة نجاحات مبهرة، رفعت اسم الإمارة عالياً على الصعد كافة، الاقتصادي والخدمي والإنساني«.

وأضافت خلفان:»من خلال منصبه، يبقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي على تواصل دائم مع الدوائر والجهات الحكومية كافة كونه رئيساً للمجلس التنفيذي للإمارة ما يجعله قريباً من الموظفين وأدائهم بشكل يومي من خلال متابعة مباشرة بشكل ساهم في تسخير الطاقات والإمكانات، وتعزيز فاعلية المشاريع والمبادرات القائمة وفق رؤية وجهود مثمرة حصادها نتائج طيبة تعود بالنفع على المجتمع.

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