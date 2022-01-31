«دبي للتسوق» يسدل الستارعلى أطول مهرجان تجزئة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أسدلت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، الستار على النسخة 27 من مهرجان دبي للتسوق.

والذي استمر على مدى 47 يوماً من البهجة والإثارة، وبالتزامن مع بداية عام جديد من تقويم فعاليات قطاع التجزئة في المدينة، وخلال عطلة نهاية أسبوع تميزت بعروض التخفيضات الكبرى وتوزيع الجوائز الضخمة، والعديد من الفعاليات الترفيهية المبتكرة عالمية المستوى.

وتضمنت احتفالات ختام المهرجان في نسخة هذا العام باقة من الحفلات الغنائية والموسيقية لفنانين عرب وعالميين، بمن فيهم حفل جيمس بلانت نجم الغناء العالمي، ونجم الغناء راشد الماجد في ليلة جمعته بالنجم العراقي وليد الشامي، ليس هذا فحسب، فذلك بالإضافة إلى حفل «سوّاح» مع تقنية الهولوغرام المدهشة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ونظمت مجموعة الزرعوني عرضاً مذهلاً للألعاب النارية في ذي بوينت وبلوواترز وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزدنس.

فعاليات الترفيه

وخلال أيام المهرجان السبعة والأربعين، استمتع المواطنون والمقيمون والزوار في دبي بمجموعة كاملة من تجارب التسوق والربح والترفيه، طوال اليوم وكل يوم.

ومن خلال 320 حفلة موسيقية وعروض حية، و160 عرضاً ضوئياً، و430 فعالية ترفيهية، وعروض فنية مع معرضين للضوء، ومليون ضوء في الشوارع و8 أسواق تابعة لمهرجان دبي للتسوق مع 220 كشكاً محلياً، وفرص ترفيه غير مسبوقة لتضاف لقائمة الأحداث الثقافية في المدينة، في حين قدمت العشرات من الصفقات الضخمة والمفاجآت اليومية والفعاليات في أكثر من 54 مركز تسوق بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 50 منتجاً حصرياً في دبي، وإطلاق علامة تجارية لأول مرة في العالم والمنطقة، لتوفير تجربة تسوق رائعة خلال مهرجان دبي للتسوق.

وبما يتماشى مع روح مهرجان دبي للتسوق، كانت هناك ما قيمته 30 مليون درهم من الجوائز، التي تم منحها من خلال السحوبات اليومية والهدايا، والتي ربحها العديد من الفائزين المحظوظين- والتي تشمل جوائز الذهب بقيمة 6 ملايين درهم، وسيارات نيسان وإنفينيتي، والمزيد من الذهب والجوائز النقدية، ذلك بالإضافة إلى فرصة متاحة للفوز بشقة في مدينة جميرا ليفينج.

أفضل العلامات

وعن نجاح نسخة 2022 من المهرجان، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تحتضن دبي أفضل العلامات التجارية في العالم، ومن خلال الفعاليات السنوية مثل مهرجان دبي للتسوق، الذي يعد اليوم أكبر وأطول مهرجان تسوق في العالم، تواصل المدينة تقديم أرقى تجارب التسوق وتناول الطعام والتجارب الثقافية والترفيهية ذات المستوى العالمي، مع إتاحة فرص الفوز بجوائز هائلة.

وأضاف: إن قطاع التجزئة يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لرؤية دبي الاقتصادية، والذي يلعب دوراً مهماً في دفع النمو، ومع ذلك، فإن مهرجان دبي للتسوق لا يمثل سوى بداية أجندة فعاليات المؤسسة.

والتي تستمر على مدار العام في إتاحة أنشطة التسوق والترفيه والفوز للجميع من مواطنين دبي ومقيمين وزوار؛ دعماً للسياحة وتعزيزاً لمكانة دبي باعتبارها وجهة تسوق عالمية، ويأتي نجاح النسخة السابعة والعشرين من المهرجان تأكيداً على ترحيب دبي المستمر بالجميع في بيئة آمنة، بفضل التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات لضمان صحة الزوار والمقيمين وسلامتهم في أرجاء المدينة.

وأعلنت مؤسسة دبي للتجزئة عن تأكيد إطلاق النسخة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق في تاريخ 15 ديسمبر 2022 وحتى تاريخ 29 يناير 2023.

ومن الجدير بالذكر أن ختام مهرجان دبي للتسوق يواكب بداية احتفالات دبي بالعام الصيني الجديد، والتي تستمر حتى تاريخ 12 فبراير، مع إطلاق مجموعة ربيع وصيف خلال شهري فبراير ومارس.

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