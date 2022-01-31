تعاون بين «اتصالات ديجيتال» وأوراكل لاستضافة حلول أعمال «ترانس جارد» سحابياً

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «اتصالات ديجيتال» أن مجموعة «ترانس جارد»، لدعم الأعمال وخدمات التعهيد، اختارت البنية التحتية من أوراكل لتأمين الاستضافة السحابية للأعمال التي تقدمها المجموعة في مختلف منشآتها.

وتضم مجموعة «ترانس جارد»، أكثر من 60 ألف موظف يعملون في منشآت المجموعة، ومنشآت العملاء، وفي الأعمال المساندة، علاوةً على الكوادر التي تعمل عن بُعد من المنزل.

ومن خلال الاعتماد على الاستضافة السحابية من أوراكل ستتمكن المجموعة من تعزيز كفاءة العمليات والعمل على الأنظمة من أي مكان، كما وستعمل على نقل تطبيقاتها الحالية للبيانات من أوراكل إلى منطقة سحابة أوراكل في دبي لإعادة استخدام البنية التحتية الحالية، الأمر الذي يسهم في خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية للأجهزة والصيانة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور جريج وارد، المدير العام لمجموعة «ترانس جارد»: «اختارت مجموعة (ترانس جارد) الانتقال إلى البنية التحتية السحابية من أوراكل بهدف تعزيز سرعة وكفاءة الأداء عبر مختلف العمليات .

حيث يتيح الانتقال إلى الحلول السحابية تخفيض التكاليف الإجمالية ودعم مرونة الأعمال بالإضافة إلى تعزيز فرص التوسع، حيث تساهم سهولة التحول السحابي والدعم المتاح في تحويل الخدمات المحلية إلى الاستضافة السحابية بسلاسة دون تعطلها أو أي تأثير على الأعمال.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ»اتصالات للمشاريع الرقمية«والرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في»مجموعة اتصالات«: يتجه المزيد من العملاء اليوم إلى تبنّي الحلول السحابية، مما يتيح لهم المرونة وأتمتة العمليات وتحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى تلبية متطلبات العملاء بطريقة مستدامة وفعّالة من حيث التكلفة، ومن خلال هذا التوجّه سيتاح لمجموعة»ترانس جارد«تقليل التكلفة الإجمالية

لتملك الأنظمة التكنولوجية بأكثر من 40 بالمائة على مدى خمسة أعوام من خلال التحول للحلول السحابية، نتطلع إلى العمل مع»أوراكل«و»ترانس جارد«لتيسير رحلة التحول السحابي للمجموعة ودعم خططها في التحول الرقمي، والتكيف مع الظروف المتغيرة في الأسواق.

وبدوره قال آبي يشيتلا، نائب الرئيس – أوراكل كلاود، الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في أوراكل: ستكون مجموعة ترانس جارد قادرة من خلال نقل أنظمتها الأساسية الحالية إلى البنية التحتية السحابية من أوراكل على تشغيل أي تطبيق بشكل أسرع وأكثر أماناً وبتكلفة أقل، بالإضافة إلى سهولة إدارة أنظمة الأمان والأداء وقابلية التوسع في الأعمال».

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