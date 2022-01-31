«إتش إس بي سي» يستثمر 100 مليون دولار لتسريع التقنيات الخضراء

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة إتش إس بي سي القابضة أنها ستستثمر مبلغ 100 مليون دولار كشريك رئيسي مع شركة Breakthrough Energy Catalyst للطاقة النظيفة في برنامج رائد يستفيد من رأس المال المقدم من القطاعين الخاص والعام لتسريع تطوير التقنيات النظيفة التي ستساعد في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبرنامج Catalyst من المبادرات الهامة ضمن أكبر شبكة للطاقة النظيمة التي تم تأسيسها من قبل بيل غيتس، والتي تم تصميمها لدعم خفض الانبعاثات الكربونية من قطاعات الأعمال ذات الانبعاثات الكربونية العالية من خلال الاستثمار في أربع تقنيات مناخية بالغة الأهمية تتمثل في التقاط غاز الكربون من الهواء بشكل مباشر، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وتخزين الطاقة طويلة الأمد، وتزويد وسائل النقل الجوي بالوقود المستدام.

وستكون هذه التقنيات حاسمة لمستقبل قطاعات مثل توليد الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة - وكلها يجب معالجتها للتقدم نحو تحقيق صافي الحياد الكربوني.

ومن خلال التقديرات التي تشير إلى أن نصف التقنيات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية إما أنها غير موجودة بعد أو أنها باهظة التكلفة بالنسبة للكثير من دول العالم لتحمل تكلفتها1، ويقوم برنامج Catalyst بالجمع ما بين الشركات والحكومات والمؤسسات الخيرية والأفراد للاستثمار في تطوير التقنيات النظيفة المطلوبة للحد من الانبعاثات الكربونية.

كما يقوم برنامج Catalyst بتمويل المشاريع القائمة فعلياً، وليس الشركات، مع التركيز على ما يتطلبه الأمر لخفض التكاليف وتحقيق النمو السريع في اعتماد التقنيات المناخية الذكية.

كما يركز البرنامج Catalyst على خفض تكلفة الإنتاج لمنتجات مثل الهيدروجين النظيف والوقود المستدام لتزويد وسائل النقل الجوي، وبالتالي التقليل من التكلفة الإضافية لاستخدام التقنيات الصديقة للبيئة «Green Premium» لهذه المنتجات وجعلها أكثر سهولة.

ومن شأن الاستثمار الذي سيقدمه HSBC البالغ قدره 100 مليون دولار أن يؤدي إلى تسريع مسار الحياد الكربوني على المستوى العالمي ودعم هدف HSBC المتمثل في تحقيق صافي تأثير مناخي صفري بحلول 2050.

وإضافة إلى الاستثمار، سينضم HSBC إلى المجلس القيادي لشركة Breakthrough Energy Catalyst للطاقة النظيفة، مما سيوفر رؤية متخصصة حول فرص التحول في بعض أكبر أسواقه، ولا سيما في آسيا والشرق الأوسط.

وقال بيل جيتس، مؤسس شركة Breakthrough Energy: من أجل الوصول إلى مستوى انبعاثات كربونية صفري، نحتاج إلى خفض تكلفة التقنيات النظيفة لتسهيل نشرها واعتمادها على نطاق واسع لتصبح ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع. وإن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص - ولا يمكن لأي بلد أو شركة أو فرد وقف تسارع التغير المناخي بمفرده.

وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC: من شأن اعتماد عدد قليل من التقنيات الخضراء أن يساعد في تشكيل المنظور العام لتوجهات قطاعات الأعمال على المستوى العالمي خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وإنه ليسعدني أن تتاح الفرصة لمجموعة HSBC ليكون جزءاً من برنامج شركة Breakthrough Energy Catalyst لتسريع تطوير التقنيات النظيفة وجعلها قابلة للنشر والتطبيق على أوسع المستويات. وأعتقد أن هذه الشراكة الرائدة يمكن أن تساعد في توفير هذه الحلول النظيفة التي تزيد الحاجة إليها في السوق لبناء عالم أكثر استدامة.

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