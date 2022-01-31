«إينوك» تنهي 2021 بافتتاح 4 محطات خدمة جديدة في الشارقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة إينوك أنها اختتمت عام 2021 بافتتاح 4 محطات خدمة جديدة في الشارقة، لترفع بذلك العدد الإجمالي لشبكة محطات الخدمة التابعة لها في الإمارة إلى 14 محطة، تماشياً مع خططها التوسعية، وتتوزع محطات الخدمة الجديدة على مواقع استراتيجية في الإمارة لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملاء إينوك بصورة أفضل.

وبهذه الخطوة التوسعية، تعزز إينوك حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة من 147 محطة خدمة في عام 2020 إلى 162 محطة خدمة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع نهاية عام 2021.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: اختتمنا عام 2021 بافتتاح 4 محطات خدمة جديدة في الشارقة، لنواصل بذلك مواكبة معدلات الطلب المتنامية لعملائنا، والامتثال في الوقت نفسه لأرقى ممارسات الاستدامة، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة بالدولة، وتوفير أفضل مستويات الخدمة لسكان دولة الإمارات.

وتقع المحطات الجديدة في البداير والصجعة وأرض المستودعات والمنطقة الصناعية 5، وشُيّدت وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة، وتشتمل جميع المحطات على أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية، لضمان أعلى مستويات الأمان.

وتضم المحطات الجديدة متاجر «زووم»، للتجزئة، والتي توفّر للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات أثناء تنقلهم، كما أن المتاجر الواقعة في محطتي الصجعة وأرض المستودعات تقدّم قهوة «ستاربكس» أيضاً، جنباً إلى جنب مع مجموعة الخدمات التي أطلقتها «زووم» مؤخراً مثل خدمات «بريد الإمارات» التي تمكّن العملاء من اختيار أحد مواقع «زووم» لاستلام إرسالياتهم.

ويمكن للعملاء في جميع محطات خدمة إينوك، بما فيها المحطات الأربع الجديدة، الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو مشترياتهم من متاجر «زووم»، علاوة على المطاعم والمقاهي في جميع المحطات.

وتماشياً مع التزام «إينوك» الراسخ بتعزيز الاستدامة في مختلف أنحاء الدولة، زوّدت محطات الخدمة الجديدة بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام آلي، لمراقبة الوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب، وعلاوة على ذلك، تستخدم أنظمة الإضاءة في المحطات مصابيح LED، التي لا تتطلب أية عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة.

وتعمل بالطاقة الكهربائية منخفضة الجهد، لتسهم بذلك في تقليص مخاطر الحوادث الكهربائية والحرائق وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وبالتالي المساهمة في تعزيز جهود «إينوك» الرامية إلى تقليص بصمتها الكربونية. وعلاوة على ذلك، تستخدم محطات الخدمة نظاماً متطوراً يعتمد على تكنولوجيا التدفّق المتغير لغاز التبريد في أنظمة تبريد الهواء.

والتي تتمتع بمستويات عالية لنسبة كفاءة الطاقة، ما يسهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%، كما أنها تستخدم غازات التبريد الخالية من الأوزون والصديقة للبيئة حصراً في جميع وحدات التبريد.

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