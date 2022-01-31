الخليج للاستثمار الإسلامي تمول مشروعاً سكنياً في لندن بـ 82 مليون جنيه إسترليني

المصدر: دبي - البيان

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وافقت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII) – إحدى مؤسسات الخدمات المالية، ومقرها الإمارات – على تمويل بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني، تقودها شركة لندن وول للإقراض London Wall Lending بالشراكة مع شركة بريسي كابيتال بارتنرز Précis Capital Partners، لتمويل إنشاء أحدث مشروع سكني فاخر بمقر مركز شرطة تشيلسي السابق في العاصمة البريطانية لندن.

يقع مقر المشروع السكني الفاخر في 2 Lucan Place Chelsea ، وقد تولت الخليج للاستثمار الإسلامي تطويره وتقديم المشورة. المشروع عبارة عن مبنى مكوَّن من سبعة طوابق، بواقع 31 وحدة سكنية ووحدتين تجاريتين، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2024.

في هذا الصدد، صرَّح محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، «مشروع التطوير العقاري الأخير هذا هو بمثابة علامة فارقة بالنسبة لنا فيما يخص نمو أعمالنا بالمملكة المتحدة، إذ إن مشاريع التطوير السكني هي من أهم أولوياتنا الرئيسية. ولذلك، فإننا نبحث بكل جهدنا عن الفرص والشراكات المربحة في هذه السوق، في لندن وما حولها».

وأضاف بنكج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، «بفضل وجودنا محليًا في المملكة المتحدة، نرى مستقبلًا واعدًا لسوق العقارات الفاخرة في لندن، لا سيما أننا نتوقع أن يؤدي تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي والطلب المكبوت من جانب المشترين الأجانب الأثرياء إلى تحقيق مستوى كبير من النمو».

ومن المقرر أن تتولى شركة جريد للعقارات – ذراع التطوير العقاري بمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي – إدارة مشروع 2 Lucan Place Chelsea ، الذي سيوفر لساكنيه أعلى معايير الجودة ووسائل الراحة، بما في ذلك صالة للألعاب الرياضية وخدمات فندقية متنوعة وخدمات ركن السيارات.

يُذكر أن هذا المشروع هو ثاني مشاريع المجموعة في سوق التطوير العقاري بالعاصمة البريطانية، حيث تتولى شركة جريد حاليًا تقديم المشورة لمشروع إيلي صعب ريزيدنسز بمنطقة حديقة هايد بارك في المملكة المتحدة.

وقد قادت شركة لندن وول – وهي من الشركات الرائدة في تقديم الديون العقارية البديلة – تمويل قرض مشروع التطوير السكني بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني (بنسبة 90%)، بالشراكة مع منصة بريسي كابيتال، وهي منصة إقراض لمشاريع التطوير العقاري.

من شأن هذه الصفقة الأخيرة أن تعزز من وجود شركة لندن وول في العاصمة البريطانية، بعد تقديمها أخيرًا تمويلاً بقيمة 34.4 مليون جنيه إسترليني لشركة دانديDandi ، لتطوير 160 وحدة سكنية جديدة في برنت، بنهاية عام 2021.

ويُعد هذا القرض الصفقة الثانية لمنصة بريسي كابيتال في لندن لعام 2022، بعد تسهيلها قرضًا عقاريًا بضمان كامل قيمته 251 مليون جنيه إسترليني بأجل خمس سنوات، لتمويل مشروع شركة مودا ليفينج Moda Living، لتطوير 467 منزلاً للإيجار في منطقة ناين إلمس.

وقال نيد العماد، الشريك في لندن وول للإقراض: «لا تزال سوق العقارات الفاخرة في وسط لندن مستمرة في توفير الفرص الممتازة للمستثمرين، على الرغم من وجود بعض التأثيرات المعاكسة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجائحة. نحن ما زلنا نشهد إقبالًا قويًا على الفرص المتاحة هنا، وقد شجعنا على ذلك أكثر هذه الصفقة الأخيرة، التي تعيد التأكيد على الالتزام الدولي بالاستثمار في المملكة المتحدة.

إلى جانب أن هذه الصفقة تعتبر أيضًا لحظة مثيرة بالنسبة إلى شركة لندن وول للإقراض، باعتبارها أضخم صفقاتنا حتى الآن، بعد عدد من قروض التطوير العقاري الأخرى في جميع أنحاء البلاد في نهاية العام الماضي».

ومن جانبه، قال ديفيد جيرارد، كبير مسؤولي الائتمان في منصة بريسي كابيتال: «إن تمويلنا مشروعًا ثانيًا للتطوير العقاري لهذا العام يشهد على قدرة فريقنا على تقديم حلول تمويل مرنة وفعالة للرعاة والمطورين.

ونحن نتطلع قدمًا لإقامة علاقة مثمرة ومستمرة مع شركة لندن وول للإقراض، ولدعم هذا المشروع للأبنية الجديدة المتميزة في هذا الموقع السكني المرغوب به بشدة، والمهيأ للاستفادة من سوق العقارات الفاخرة المُنتعشة بوسط لندن».

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