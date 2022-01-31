بنك الفجيرة الوطني يطلق حساباً مصرفياً للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني إطلاق حساب NBF Lite المصرفي، لتوفير فوائد الحلول المصرفية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الإمارات، وتم تصميم الخدمة الجديدة لتلبية احتياجات المكاتب المشتركة ومؤسسات العمل المشترك في مناطق حرة محددة.

ويعدّ حساب NBF Lite المصرفي حلاً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى توفير مزايا الحلول المصرفية الرقمية لرواد الأعمال، ويشكّل جزءاً من منصة بنك الفجيرة الوطني الرقمية الأولى من نوعها «إن بي إف كونكت» المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر للشركات الناشئة خدمات مصرفية حصرية ويساعدها على بناء شبكتها، والتواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشابهة الأخرى، واستكشاف سبل النمو.

وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: يتمتع البنك بسجل حافل في مجال دعم المنظومة المزدهرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية الدولة وريادة الأعمال اللافتة فيها.

ومع تركيزه على الخدمات المصرفية للشركات، يسعى البنك إلى توفير الفرص للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال خدمات مصرفية رقمية مخصصة، والاستفادة من إمكانات النمو المتاحة في الإمارات، ويعتبر حساب NBF Lite المصرفي شهادة على التزامنا ببناء شراكات طويلة الأمد مع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات.

ويجب أن يتوفر للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الراغبين في فتح حساب NBF Lite المصرفي رصيد شهري قدره 10 آلاف درهم فقط.

وسيستفيد العملاء الجدد من الصيانة المجانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وغيرها من المزايا. ويمكن لأصحاب المؤسسات ورواد الأعمال اتباع 3 خطوات بسيطة لفتح الحساب عن طريق تسجيل الدخول إلى «إن بي إف كونكت» واتباع الخطوات، عبر تعبئة النموذج الرقمي عبر الإنترنت، وتحميل المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب لتلقّي تأكيد الموافقة.

وأطلق البنك في 2021 منتجين مصرفيين مبتكرين، يستهدفان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهما حساب «أهلاً» وحساب «ون ستوب بزنس». ويعمل البنك من خلال هذين المنتجين على توسيع نطاق خبراته وخدماته المصرفية عبر مختلف القطاعات، لتلبية احتياجات الأعمال والشركات.

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