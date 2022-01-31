«بريوريتي باس» تضيف 183 صالة إلى شبكتها العالمية في 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بريوريتي باس»، برنامج صالات الانتظار وتجارب السفر في المطارات، الذي يتم تشغيله من قبل «كولينسون» أنها قد أضافت مجموعه 183 صالة انتظار وتجربة فاخرة (بريميوم) إلى شبكتها العالمية في العام 2021، وتشير تلك الإضافات الجديدة إلى أن «بريوريتي باس» لديها على الأقل تجربة واحدة تغطي 95% من جميع رحلات السفر العالمية في أفصل 100 مطار.

وذلك بفضل الإضافات الجديدة في المطارات حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، ويتوفر هناك صالات وتجارب سفر إضافية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، مع إضافة ثلاث صالات جديدة في مطاري برج العرب الدولي في الإسكندرية والغردقة الدولي في مصر، وحجرات مخصصة للنوم في مطار البحرين الدولي.

كما أولت الشركة اهتماماً كبيراً لإضافة تجارب أكثر سهولة، من حيث الوصول، إلى برنامجها تلبية لمتطلبات الأعضاء، وذلك من خلال إضافة المزيد من عروض الطعام والنوم ومراكز تجديد الطاقة واللياقة «سبا» إلى شبكتها، فضلاً عن إعلانها مؤخراً عن إبرام شراكة مع منصة «كارترولر» CarTrawler.

توسيع نطاق شبكة (بريميوم)

في إطار التزامها بتوسيع شبكة صالاتها الفاخرة، أضافت «بريوريتي باس» 134 صالة فاخرة جديدة في العام 2021، صممت كل واحدة من تلك الصالات، لتكون واحة فاخرة للمسافرين قبل الرحلة. وفي الإطار ذاته، وبالتعاون مع الشركة الزميلة «إيربروت دايمنشز» Airport Dimensions، تم منح أعضاء «بريوريتي باس» فرصة استثنائية، لاستكشاف مفهوم جديد للصالات بالشراكة مع العلامة التجارية «في آي بي أمبار لاونج» VIP Ambaar Lounge.

وقد تم إطلاق «أمبار كلوب» Ambaar Club الفاخر الجديد والأكثر تميزاً في مطار فيراكوبوس الدولي، ومنذ ذلك الحين، تم تعميم التجربة على مطارين آخرين في البرازيل لهذا العام، وسيتم توسيع نطاقها لتشمل مطارات أخرى مستقبلاً.

وعلى نحو منفصل، فقد تم الإعلان سابقاً في شهر يونيو 2021 عن تأسيس علاقة شراكة مع «جيه بي مورغان تشيز» JP Morgan Chase، والتي ستتيح لأعضاء «بريوريتي باس» إمكانية الوصول إلى صالات تقع ضمن صالة المطار الفاخرة «تشيز سابفير لاونج باي ذا كلوب» Chase Sapphire Lounge by The Club، ويوجد هناك ثلاث صالات قيد الإنشاء حالياً في مطار هونج كونج الدولي ومطاري بوسطن لوغان ونيونيورك لاغارديا.

إضافة تجارب سفر

تماشياً مع التزامها بتوسيع نطاق الخيارات المتوفرة للأعضاء خارج إطار صالات الانتظار، طرحت «بريوريتي باس» 49 تجربة سفرة جديدة في العام 2021، وهي تشتمل على حجرات مخصصة للنوم في المطارات، بما فيها مطار موسكو شيريميتييفو ومطار نيويورك لاغارديا ومطار البحرين الدولي.

بالإضافة إلى 9 مراكز لتجديد الطاقة واللياقة «سبا» جديدة متوفرة في وجهات مثل إسطنبول ولاغوس ودالاس. هذا بالإضافة إلى تجربة ألعاب جديدة كلياً في مطار لوس أنجليس الدولي. وقد تمت إضافة المزيد من تجارب الطعام الفاخرة، حيث يستطيع الضيوف تناول الأطباق المحلية الشهية، وفي بعض الحالات، الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة، من خلال النوافذ الجدارية الواسعة.

وكانت العلامة التجارية Be Relax قد انضمت أيضاً إلى شبكة «بريوريتي باس»، ما يتيح للأعضاء فرصة الاستمتاع بتجربة «سبا» مريحة، سواء قبل الانطلاق في رحلتهم أو بعدها.

وبفضل توفرها في العديد من الوجهات في أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، تقدم Be Relax مجموعة كبيرة من خدمات العناية بالصحة والرشاقة، بما في ذلك مساجات الكرسي و«اللونجرز» وجلسات العلاج بخلاصة الروائح العطرية، وبإمكان أعضاء «بريوريتي باس» زيارة مواقع Be Relax في مطار سان دييغو الدولي ومطار ديترويت ميتروبوليتان واين ومطار لوس أنجليس الدولي ومطار دالاس الدولي، ومطار نيويورك (JFK ولاجارديا)، مع إضافة المزيد من المواقع قريباً إلى الشبكة.

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