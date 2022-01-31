«إمباور» تزود أكبر مشاريع الخليج التجاري بـ 10,915 طن تبريد

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عقداً مع «سيليكت جروب العقارية» لتزويد أكبر مشروعات التطوير العقاري المتعددة الاستخدامات التي يجري تطويرها في الخليج التجاري بـ 10,915 طناً من خدمات تبريد المناطق.

وستباشر «إمباور» في وقت لاحق من العام الجاري تزويد المشروع بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وبما يواكب مراحل إنجاز المشروع الضخم الذي تطوره «سيليكت جروب العقارية» باسم «بنينسولا» وتعني «شبه الجزيرة»، واستوحت اسم المشروع من شكل قطعة الأرض التي يشيد عليها المشروع التي هي عبارة عن شبه جزيرة في الخليج التجاري وهي قطعة الأرض الوحيدة التي تمتلك إطلاله واسعة ومساحة كبيرة في تلك المنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد على مليون قدم مربعة بمساحة بناء تُقدّر بـ 5.5 ملايين قدم مربعة. وسيكون المشروع مجتمعًا حصريًا في وسط مدينة دبي بالقرب من بعض أبرز المعالم في المدينة، ويشيد في موقع مميز على طول قناة دبي.

وتقوم «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرنج كوربوريشن - الشرق الأوسط» بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع «بينينسولا» بعدما وقعت عقداً قيمته 629 مليون درهم. ويتألف مشروع «بينينسولا» في كل مراحله من 8 مبانٍ، متعددة الاستخدامات فضلاً عن مساحات خضراء شاسعة ومقاه ومطاعم منافذ بيع تجزئة، تمتد إلى الحدائق والمناطق الخضراء. كما يضم مجموعة من وسائل الراحة على الواجهة البحرية على طول قناة دبي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن مزايا نظم تبريد المناطق الحديثة لا تقتصر على دفع عجلة الاستدامة البيئية فقط، وإنما تلعب دوراً محورياً في تمكين الشركات من الحفاظ على أنظمة تكييف الهواء الخاصة بها، حيث تتم عمليات التشغيل والإنتاج والتوزيع والصيانة عن بعد في بيئة تقنية متطورة عالية التحكم.

وبما يضمن الارتقاء بمستويات الخدمة وإجراءات الأمن والسلامة، مؤكداً مواصلة المؤسسة خدمة المشاريع العقارية الرائدة وتزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية بدبي بخدمات تبريد المناطق ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي للإمارة في تخفيض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد حرص المؤسسة على العمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف نجاح المشاريع الضخمة والمبتكرة في دبي. مثمناً الجهود الحثيثة التي يبذلها مطوّرو المشاريع السكنية والعمرانية المتنوعة وغيرها لضمان تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتاً إلى أهمية أنظمة تبريد المناطق بوصفها دعامة أساسية لإطالة دورة حياة المباني.

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