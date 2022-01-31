31 مليون راكب استخدموا تطبيق «أوبر» في المنطقة 2021

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استكملت شركة «أوبر» رؤيتها لعام 2021 بتطور ونمو، وأوضحت إحصائياتها أن أكثر من 31 مليون راكب استخدموا التطبيق في المنطقة، وكان السائقون دائماً موجودين لدعمهم، حيث قام 703 آلاف سائق في مصر، و 530 ألف سائق في المملكة العربية السعودية، و18 ألف سائق في دولة الإمارات برحلات على تطبيق أوبر منذ بدء عمل الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة في بيان إنه كما نعلم جميعاً، فإن عام 2021 ظلت أحداثه تتشكل مع تطور الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد. ومع تأقلم الجميع مع (الوضع الطبيعي الجديد)، استمر الناس في استخدام تطبيق أوبر بما يتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة، سواء كان ذلك من منازلهم أو في عطلاتهم أو في مكان عملهم.

وأضافت إنه مع انتشار اللقاحات وتخفيف بعض القيود على مدار العام أصبح السفر الدولي خياراً متاحاً للكثيرين مرة أخرى. وشهدنا أيضاً زيادة في عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المكاتب وأماكن العمل من جديد. في الواقع، كانت الساعة ٦:٠٠ مساءً في دولة الإمارات هي وقت الذروة حيث تلقى السائقون أكبر عدد من طلبات الرحلات، مع انتهاء يوم العمل.

وحددت الشركة أولوياتها لعام 2022 وقالت ستكون إحدى أولوياتنا الرئيسية في عام 2022 هي دعم تعافي صناعة تكنولوجيا التنقل والنمو بينما نعمل على تحقيق رؤيتنا الشاملة نحو خلق مناخ مناسب ومتطور ومستدام لصناعة التنقل.

وسنواصل التطوير باستخدام تقنية أوبر ونهجنا المحلي للابتكار بشكل أسرع. فنحن نركز أكثر من أي وقت مضى على جعل أوبر أفضل منصة للسائقين مع تعزيز تمكين المرأة في جميع أنحاء المنطقة، من خلال مبادرات مثل «وصول Wusool» بالمملكة العربية السعودية، وهي أكبر مبادرة مدعومة لدى أوبر على مستوى العالم.

ويبقى الركاب من أهم أولوياتنا حيث نتطلع إلى توفير المزيد من خيارات تكنولوجيا التنقل والخصائص، والسلامة الأكثر تقدماً. سنواصل الابتكار من خلال منتجات ومبادرات جديدة تساعد على تقديم حلول تنقل للجميع، والعمل سوياً مع الشركاء الاستراتيجيين، والحكومات، والسائقين، وبالطبع الركاب في ذات الوقت ليصبح تطبيق أوبر جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

مؤشرات التنقل لعام 2021:

• الراكب رقم 1 لهذا العام: تصدر راكب أوبر في المملكة العربية السعودية بـ 1706 رحلات هذا العام، حيث استقل في المتوسط 4 رحلات على تطبيق أوبر يومياً.

• السائق رقم 1 لهذا العام: كان السائقون مشغولين أيضاً، حيث قام أفضل السائقين بآلاف الرحلات باستخدام تطبيق أوبر، وكان أكثر السائقين من حيث عدد الرحلات، سائق قام بـ 7613 رحلة في المنطقة الشرقية بالسعودية، وسائق قام بـ 6978 رحلة في القاهرة، وسائق ثالث قام بـ 4244 رحلة في دبي.

• أوبر باص: شهد أوبر باص نمواً بمعدل 2.4x مقارنة بعام 2020 مواصلاً لنجاحه في القاهرة، حيث استمر في توفير رحلات للركاب بأسعار في متناول اليد.

• التطعيم: كان لدى أوبر دور في دعم المجتمع خلال الجائحة حيث قام الركاب بطلب أكثر من 126355 رحلة مخفضة ومجانية من وإلى مراكز التطعيم باستخدام تطبيق أوبر

• المسافرون الدوليون: شهد عام 2021 العودة مرة أخرى للسفر، ومن لوس أنجليس إلى سيدني، يفضل المسافرون استخدام أوبر في جميع أنحاء العالم عند السفر. حيث قام زوار من ٨٠ دولة باستخدام التطبيق أثناء زيارتهم لمصر، ومن ٨٤ دولة أثناء زيارتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

• الوجهات السياحية: كانت المعالم السياحية الشهيرة في الشرق الأوسط من أكثر الوجهات المفضلة لمستخدمي أوبر، فحظيت وجهة الأهرامات بالجيزة في مصر بـ 14747 رحلة. كما حظي برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بشعبية كبيرة، حيث كان الوجهة المختارة لـ 319596 رحلة. يعتبر بوليفارد رياض سيتي أيضاً من أعلى الوجهات استقبالاً للرحلات في المملكة العربية السعودية.

• الخروج في المساء: مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، استمتع الركاب بالعودة إلى الخروج، حيث احتلت منطقة الزمالك الشهيرة بالقاهرة المرتبة الأولى كوجهة للخروج مساءً في مصر باختيارها في 669222 رحلة.

• زيادة كبيرة في التقييمات الإيجابية: فقد تلقى السائقون تقييماً من 5 نجوم لـ 109.542 مليون رحلة، وتم ترجمة هذه التصنيفات المرتفعة إلى إكراميات، مع زيادة بنسبة 80 % في الإكراميات في مكة المكرمة مقارنةً بعام 2020.

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