جوائز ستيفي تمدد موعد قبول طلبات الترشيح حتى 17 فبراير

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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قررت إدارة جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، تمديد الموعد النهائي للتسجيل للترشح للجائزة إلى 17 فبراير، والذي كان مقرراً له في السابق 26 يناير، نظراً للطلب الكبير على المشاركة بالجائزة من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دورتها الثالثة برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة.

وأعلن المنظمون للجائزة إضافة فئتين جديدتين، إلى الفئات المستهدفة بالجائزة بدورتها الثالثة في 2022، وهما الأولى فئة الفيديو والتي تكرم الإبداعات في ابتكار مقاطع الفيديو سواء كان ذلك في طريقة التصميم أو الشكل أو الإنتاج أو التوزيع والتفاعل.

والثانية فئة وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا) التي تشمل الابتكار في إنشاء وإدارة وتسويق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هذا بجانب إضافة بند الفعاليات الافتراضية تحت فئات جوائز الفعاليات والعروض.

وأوضح محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من 17 دولة، مشيراً إلى أن جوائز «ستيفي» الدولية تعتبر بمثابة «الأوسكار» في عالم الأعمال.

حيث تكرّم الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر برامج عدة، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية 24 مارس 2022، والاحتفاء بهم خلال الحفل الذي سيقام بفندق والدورف أستوريا برأس الخيمة يوم 20 مايو المقبل.

واستعرض محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، الدول الـ 17 المشاركة بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورتها الثالثة لعام 2022، وهي الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن، مشيراً إلى أن الترشيحات للجائزة من هذه الدول تخضع للتحكيم، من قبل أكثر من 150 تنفيذياً يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار إلى أن فئات الجوائز تشمل أكثر من 100 فئة ضمن المجموعات التالية: المواقع الإلكترونية والتطبيقات، والإنجاز، والتقارير السنوية والمنشورات الأخرى، والشركة / المؤسسة، والاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات، والاستجابة لكوفيد19، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، والفعاليات المباشرة والافتراضية، والإدارة، والتسويق، والمنتج الجديد وإدارة المنتج، ووسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)، والتكنولوجيا، والفيديو.

ويتم منح جوائز ستيفي العالمية ضمن ثمانية برامج: جوائز ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جوائز ستيفي الألمانية، جوائز ستيفي الأمريكية، جوائز الأعمال الدولية، جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوائز ستيفي للنساء في الأعمال، جوائز ستيفي لأفضل جهة عمل، وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء.

تستقبل جوائز ستيفي كل عام أكثر من 12 ألف ترشيح من شركات في أكثر من 70 دولة والتي تحكم من قبل أكثر من 1000 تنفيذي. تهدف الجوائز لتكريم الشركات بكافة أشكالها والأفراد الذين يقفون خلف إنجازاتها المميزة أينما كانوا في العالم.

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