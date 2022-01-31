بدء الأعمال الإنشائية بمشروع «مروج الفرجان» لشركة «نخيل»

المصدر: دبي- البيان

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منحت شركة «نخيل» عقداً للأعمال الإنشائية والبنية التحتية لـ 620 منزلًا في «مروج الفرجان»، المجمع السكني المسور المباع بالكامل، الواقع بمشروع الشركة الرئيسي «الفرجان».

وعينت «نخيل»، «شركة الشعفار للمقاولات العامة» التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتسليم الفلل ومنازل التاون هاوس وأعمال البنية التحتية المرتبطة بها في المجمع الجديد، والتي من المقرر الانتهاء منها في 2024.

ويقع مجمع «مروج الفرجان» الذي تم إطلاقه في مايو 2021، بالقرب من مركز البيع بالتجزئة الفرجان (بافيليون) والنادي المجتمعي ومحطة مترو دبي. في حين تقع المنازل بين المساحات الخضراء الواسعة والممرات ذات المناظر الخلابة فضلاً عن مجموعة واسعة من وسائل الراحة بما في ذلك أحواض السباحة، ومسارات الجري، والملاعب الرياضية ومناطق اللعب المظللة.

ونظراً للطلب الكبير على مشروع «مروج الفرجان»، أطلقت «نخيل» في سبتمبر الماضي، مشروع «مروج الفرجان غرب» والذي تم بيعه بالكامل حيث تم حالياً طرح مناقصة عقد الأعمال الإنشائية الخاصة به.

ويمتد مشروع «الفرجان» على مساحة 560 هكتاراً ويقطنه حالياً حوالي 30 ألف نسمة، ويعتبر أحد أكبر مشاريع «نخيل» العمرانية المتعددة الاستخدامات وأكثرها شهرة بدبي.

وعلى مرمى حجر من «ابن بطوطة مول»، ويضم محطة للمترو خاصة به، ومركزين للبيع بالتجزئة (بافيليون)، ونادياً خاصاً بالمجمع السكني، ومدارس وغيرها المزيد. كما يمكن الوصول بسهولة إلى «الفرجان» عبر الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع اليلايس، وشارع الشيخ زايد، فضلاً عن موقعه المثالي للتوجه نحو إمارة أبوظبي والمناطق الأخرى بدبي.

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