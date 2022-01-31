«بيوت» يطلق المرحلة الأولى من الميزات التحسينية للقوائم العقارية بالاعتماد على بيانات «أراضي دبي»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق موقع «بيوت»، المنصة العقارية في الإمارات، ميزات تفاعلية جديدة، تعتمد على بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتضاف إلى قوائم الإعلانات العقارية على الموقع، ويأتي هذا الإطلاق عقب توقيع اتفاقية تفاهم، جمعت بين الموقع ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تهدف بدورها إلى رفد السوق العقاري في الإمارة بأفضل الحلول، التي تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسرنا العمل جنباً إلى جنب مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لدعم الخطط الاستراتيجية كخطة دبي الحضرية 2040. تجسد هذه الشراكة لرؤيتنا الرامية نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة عمل مثالية.

لطالما كان توفير تجربة سلسة ومدعومة بالبيانات لمستخدمينا جزءاً من رؤيتنا وأحد أهدافنا، لذلك نأمل أن توفر هذه الشراكة للباحثين عن العقارات في جميع أنحاء الإمارات تجربة بحث أفضل، ضمن أعلى المعايير العالمية.

ويعد إطلاق الميزات الجديدة ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل موقع «بيوت» والرامية نحو تعزيز توجهات التحول الرقمي، التي يشهدها القطاع العقاري في دبي، والمساهمة في جعل الإمارة الوجهة العقارية الأبرز عالمياً.

بالإضافة إلى تحقيق التميز، والارتقاء في مستوى الابتكار والثقة والشفافية، من خلال تقديم بيانات دقيقة ومحدثة لمختلف الأطراف والمتعاملين من أفراد ومؤسسات. وأطلق الموقع 3 ميزات ستظهر، ضمن قوائم العقارات المعروضة، والتي تشمل:

- سجل معاملات العقار؛ الأول من نوعه: سيتمكن الباحثون عن العقارات في دولة الإمارات لأول مرة على الإطلاق من الاطلاع على سجل معاملات البيع والإيجار الفعلي لكل عقار، كما هي مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وأكد الموقع أن إطلاق هذه الميزات لم يكن ممكناً لولا دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي جاء نتيجة للرؤية المشتركة، التي تجمع بين الجهتين، والتي تهدف نحو الارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز مستويات الشفافية بين المستثمرين والمستأجرين وكافة الأطراف المعنية.

- معلومات العقار من دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ والتي توفر جميع التفاصيل المتعلقة بالعقار، بما في ذلك معلومات المطور وتاريخ التسليم وحالة التملك فيما إذا كان حر أو محدد وغيرها من البيانات الموثقة من الدائرة.

- معلومات المبنى من دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ والتي تُعرض على «بيوت» في قسم مخصص يزود الباحثين عن عقارات ببيانات ومعلومات شاملة ومعتمدة عن كل مبنى، كما هي مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وستمكن هذه الميزات الراغبين بالاستئجار والشراء والمستثمرين، بالإضافة إلى أصحاب العقارات والملاك من اتخاذ قرارات استراتيجية ومدروسة مبنية على معلومات موثوقة ومعاملات عقارية حقيقية حاصلة، كما هو مسجل ومعطى من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

كان الموقع أطلق خلال السنوات الماضية باقة من الحلول المتقدمة، لمساعدة الباحثين عن العقارات على مواجهة التحديات المختلفة التي تصادفهم، بما في ذلك ميزة «تروتشيك»، التي توثق صحة معلومات العقار وتؤكد أنه متاح، وتعمل هذه الميزة على زيادة ثقة الباحثين عن عقارات بالوكالة العقارية المعلنة، وتعزيز مصداقيتهم، كما أن للإعلان العقاري، الذي يحمل شعار أفضلية في الظهور عند البحث، وتم العام الماضي إطلاق ميزة «تروفاليو» الأولى من نوعها في الإمارات، والمصممة لتحليل البيانات وتقدير قيمة العقارات السكنية المعروضة على الموقع في مختلف أنحاء الدولة، بالاعتماد على خوارزميات متقدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز