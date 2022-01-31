«دناتا» تستثمر 820 مليون درهم لإنشاء أحد أكبر مرافق الشحن وأكثرها تقدماً في العالم بمطار شيفول أمستردام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، استثمار أكثر من 200 مليون يورو (820 مليون درهم) لإقامة وتشغيل أحدث مرفق شحن آلي بالكامل في مطار شيفول أمستردام الدولي.

وستعمل «مدينة دناتا للشحن أمستردام»، التي تعد من أكبر المرافق من نوعها وأكثرها تقدماً في العالم، على تعزيز سعة الشحن في هولندا وتوفير فرص وظيفية جديدة ومباشرة مع دناتا. كما ستتيح لدناتا وعملائها إمكانية توسيع العمليات والأعمال بشكل كبير، وتحفيز التجارة والاقتصاد المحلي.

وستحتوي المنشأة التي ستقام في شيفول ساوث إيست، والتي تبلغ مساحتها 61 ألف متر مربع، على مستودع تخزين مساحته 19 ألف متر مربع، وستكون قادرة على التعامل مع أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً.

كما ستلبي أعلى معايير الصناعة لضمان التعامل الفعال والآمن مع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب والأدوية والبضائع الخطرة والبريد والحيوانات الحية ومحركات الطائرات والمركبات. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في عام 2024.

وستتولى شركة شيفول كوميرشال ريال إستيت تطوير «مدينة دناتا للشحن أمستردام»، كما ستزودها شركة «لوديج إنداستريز» بتزويدها بأحدث التقنيات. وتعد المنشأة أكبر مشروع تطوير عقاري تجاري للشركة الهولندية. كما سيحصل المشروع، على شهادة BREEAM للتميز في مجال الاستدامة والتصميم الصديق للبيئة.

واصلت دناتا، طوال السنوات الماضية، تنفيذ استثمارات استراتيجية في عملياتها لتعزيز خدماتها. وشمل ذلك افتتاح مرافق شحن جديدة على أحدث طراز في مانشستر (المملكة المتحدة) وكراتشي ولاهور (باكستان)، وسعة شحن إضافية وبنية تحتية في بروكسل (بلجيكا) وسيدني (أستراليا) وتورنتو (كندا). وستفتتح دناتا في مارس المرحلة الثانية من مشروع «دناتا سيتي إيست» في مطار لندن هيثرو (المملكة المتحدة).

وتقدم دناتا حالياً خدمات الركاب والمناولة الأرضية والشحن لـ29 شركة طيران في أمستردام. ويتكوّن فريق الشركة في هولندا من 1000 متخصص في مجال الطيران، يساعدون أكثر من 1.5 مليون مسافر، ويضمنون سلاسة العمليات لنحو 8000 رحلة جوية، ويتعاملون مع 580 ألف طن من البضائع سنوياً.

وأكد ديفيد باركر، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار أن «مدينة دناتا للشحن أمستردام» ستغيّر قواعد اللعبة في صناعة الشحن الإقليمية.

حيث ستوفر فوائد تجارية كبيرة للشركاء والعملاء والاقتصاد المحلي. وقال: «سوف تمكننا منشأة الشحن الجديدة من تلبية الطلب المتنامي بسرعة على خدماتنا الفعالة والموثوقة، ما يوفر أفضل الحلول لعملائنا. كما ستساعدنا على الاستمرار في الوفاء بوعودنا الأساسية المتعلقة بالجودة والسلامة.

وقال مدير عام شركة شيفول كوميرشال جان ويليم ويسنك: يدير مطار شيفول، بالتعاون مع دناتا وشركاء آخرين، عمليات شحن ناجحة للغاية وفعالة ومستدامة. ويسعدنا أن نبدأ في بناء مدينة دناتا للشحن أمستردام لأحد أهم شركائنا في عمليات الشحن بمطار شيفول أمستردام.

وستُجهّز «مدينة دناتا للشحن أمستردام» بنظامين آليين منفصلين للتخزين والاسترجاع ASRS، باستخدام أحدث التقنيات من شركة «لوديج» للشحنات الصادرة والواردة مع اثنتي عشرة رافعة. وتصل طاقة التخزين الإجمالية إلى 2500 منصة، كما سيتم توفير خدمة تخزين منفصلة للحاويات بواسطة أربع رافعات شوكية.

وستستخدم دناتا أيضاً سبع مركبات موجهة آلية ذكية AGV لتمكين نقل ورفع الحاويات. وسوف تعمل هذه المركبات، التي تعد ابتكاراً حديثاً لشركة «لوديج إنداستريز» لأول مرة على نطاق واسع في المنشأة الجديدة.

وتشمل الميزات الخاصة الأخرى استخدام البوابات الذكية، التي تسجل تلقائياً حجم ووزن جميع الشحنات الواردة عن طريق المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وبالتالي تسريع التعامل بشكل كبير وتحسين جودة الخدمة.

وسيتم دمج جميع العناصر في نظام إدارة مستودعات شامل وعالي الأداء لتمكين دناتا من تنمية عملياتها وخدماتها في شيفول.

ولن يقتصر المستوى العالي من الأتمتة على توفير المساحة والوقت فحسب، بل سيزيد أيضاً من مستوى الأمان ويتيح للموظفين أداء مهام ذات قيمة أعلى. وتوفر دناتا خدمات عالية الجودة وموثوقة في المناولة الأرضية والشحن والتموين والتجزئة في أكثر من 120 مطاراً في 14 دولة.

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