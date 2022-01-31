الاتحاد للشحن تحصل على اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين في نقل الحيوانات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حصلت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، على شهادة اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال خدمات نقل الحيوانات الحية (IATA CEIV Animals). وأصبحت بذلك الناقلة الأولى في الشرق الأوسط والثالثة عالمياً التي تحصل على 3 شهادات تميز من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال خدمات نقل الحيوانات والبضائع الطازجة والمنتجات الدوائية.

وحصلت الاتحاد للشحن على الشهادة بعد خضوع خدمتيها لايف أنيمالز لنقل الحيوانات وسكاي ستيبلز لنقل الأحصنة لتقييم شامل من الاتحاد الدولي، وموافقتهما بعد التدقيق لقائمة المعايير والمتطلبات والقوانين الخاصة بنقل الحيوانات الحية. ويعتمد الاتحاد الدولي من خلال هذه الشهادة خدمات الاتحاد للشحن في نقل الحيوانات، ما يعزز مكانة الشركة بصفتها الناقل الرائد في المنطقة في مجال الشحن الجوي للبضائع والالتزام بسلامة الحيوانات.

وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن:

تطلب نقل الحيوانات الحية تأمين ظروف خاصة، وتؤكد شهادة مركز تميز المدققين المستقلين على خبرة الاتحاد للشحن والتزامها بالنقل الآمن والسليم لهذه الحيوانات. وتفخر الاتحاد للشحن بترخيص خدمتيها لايف أنيمالز وسكاي ستيبلز عقب حصول خدمتي فريش فوروارد وفارما لايف على نفس الترخيص في 2019. كما تشكل هذه الشهادة دليلاً إضافياً على ريادة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة في مختلف أنحاء العالم.

وتتضمّن المزايا الأساسية لهذه الشهادة تعزيز أمن الحيوانات وسلامتهم من خلال تحديد المعايير المناسبة لإدارة المخاطر والجودة، وتوحيد الشروط المهنية المعتمدة لنقل الحيوانات الحية ضمن بيئة متعددة الوسائل. كما تضمن الشهادة امتثال الشركة لأنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بنقل الحيوانات الحية، ورفع كفاءة العاملين فيها من خلال برامج تدريبية فعالة ومتكاملة، وتمكين التعاون الكامل بين الجهات المعنية ومسارات الشحن التجاري المعتمدة.

وقال بريندان سوليفان، رئيس الشحن العالمي لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي: يضمن حصول الاتحاد للشحن على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين في مجال خدمات الحيوانات الحية للعملاء الاطمئنان بأن ممتلكاتهم من الحيوانات يتم نقلها وفق ظروف استثنائية من الأمان.

كما نتقدّم بالتهاني للشركة بعد أن أصبحت أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على هذه المجموعة من شهادات التميز في مجال نقل المنتجات الدوائية والبضائع الطازجة والحيوانات الحية.

وتوفر خدمات الاتحاد للشحن، LiveAnimals وSkyStables حلولاً مخصصة لنقل الحيوانات الحية على مختلف المستويات، بدءاً من نقل الخيول والحيوانات الأليفة إلى المشاركة في المشاريع العالمية للحفاظ على الثروة الحيوانية. وتضمن الاتحاد للشحن مراعاة أعلى معايير العناية والأمان في التعامل مع جميع الحيوانات من خلال الفرق المدرّبة وبما يتماشى مع الأنظمة والمتطلبات العالمية، كما أنها أحد الموقّعين على إعلان قصر باكنغهام لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية.

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