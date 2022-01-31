عروض الشارقة: 40% زيادة عدد المتسوقين و25% نمو المبيعات

المصدر: الشارقة- البيان

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات حملة «عروض الشارقة للتسوق»، التي استمرت على مدار 48 يوماً، مسجلة موسماً جديداً ناجحاً شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة نمو المبيعات في المراكز والمحال التجارية المشاركة، وتحقيق عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة وقطاعات اقتصادية عديدة أخرى، حيث بلغت نسبة نمو المبيعات 25% خلال فترة الحملة التسويقية، فيما تجاوزت نسبة زيادة عدد المتسوقين الـ 40% مقارنة بالعام الماضي.

وقدمت «عروض الشارقة للتسوق» لسكان الإمارة وزوارها فرصة مميزة، للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم، من خلال موسم تميز بأجوائه السياحية الساحرة والعامرة بالفعاليات المتنوعة والأنشطة الترفيهية، ما أضفى على التسوق متعة ورونقاً خاصاً، في ظل العروض الجاذبة والخصومات الكبرى التي وصلت نسبتها إلى 75%.

وقدمها أكثر من 653 متجراً بجانب عدد من مراكز التسوق والمحال التجارية في مختلف مدن ومناطق الإمارة على أرقى العلامات التجارية وغيرها من البضائع والمنتجات، والتي صاحبتها باقة كبيرة من الجوائز القيّمة والهدايا، مع تطبيق إجراءات وضوابط احترازية مشددة، حرصاً على سلامة المتسوقين والعاملين في قطاع التجزئة والضيافة والمطاعم.

وأعرب عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن سعادته بنجاح هذا الموسم من «عروض الشارقة للتسوق»، والذي تجسد بتحقيق ارتفاع كبير بنسبة المبيعات لدى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة، بما يعكس رؤية الغرفة وتوجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى إنعاش الحركة الاقتصادية، وإبراز الوجه الحضاري والتطويري مع توافر البنية التحتية الداعمة لمثل هذه الأحداث الترويجية، التي تمتاز إمارة الشارقة بجودة تنظيمها.

وتوجه بالشكر إلى كافة الشركاء الاستراتيجيين لهذا الحدث ومراكز التسوق المشاركة، التي قدمت لسكان وزوار الإمارة تجربة تسوق مثالية بمعايير ومفاهيم عصرية جديدة ومبتكرة، وتميزت بالتزامها بتطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الصحية، حفاظاً على سلامة الجميع، فضلاً عن غنى فعالياتها الترفيهية، وتعدد الحملات الترويجية والخصومات الكبرى وباقة الجوائز القيمة التي قدمتها، ما مكن الحدث من تحقيق مساهمة فاعلة في الترويج لمزايا الشارقة الفريدة، التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية والتجارية في المنطقة.

وأشار جمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، منسق عام العروض إلى أن «عروض الشارقة للتسوق» تواصل تحقيق النجاحات عاماً بعد عام.

في ظل اعتماد الغرفة على آليات عمل مبتكرة لخلق أجواء تتناسب ومفهوم العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية، التي تستقطب جمهور المتسوقين وتكرس مفهوم الاقتصاد الحديث في المهرجانات، لتواكب أفضل الممارسات العالمية في عمليات تنشيط قطاع تجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات المستفيدة، ومن أبرزها قطاعي الفنادق والسياحة والسفر.

وأشاد بدور مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التابعة للغرفة ومساهمتهم الكبيرة في تنظيم موسم حافل بالمفاجآت المتنوعة والمميزة والجاذبة، بدعم من غرفة الشارقة، التي تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز دور الإمارة الريادي في تنظيم العروض الترويجية، وإبراز مكانة مجتمع الأعمال المحلي وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق، بما يخدم الاستثمار ومجالاته المتعددة.

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