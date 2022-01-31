تغييرات هيكلية في فريق القيادة التنفيذية لـ«إيدج»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة «إيدج» إعادة تنظيم مجلس إدارتها، فيما تستعد للمرحلة التالية من النمو كواحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم للدفاع، وغيره من المجالات.

وبموجب ذلك، سيتسلم فيصل البناي، الذي يبقى ضمن فريق الإدارة العليا لـ«إيدج»، منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في المجموعة، وينضم منصور محمد الملا إلى «إيدج» بمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في المقر الرئيسي لمجموعة «إيدج» في أبوظبي.

ويتمتع الملا بمسيرة مهنية حافلة، قوامها 22 عاماً حتى الآن، حيث تولى العديد من المناصب القيادية في شركات كبرى في الإمارات، وكان آخرها منصب رئيس الاستثمار للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، والعديد من المناصب الإدارية العليا في شركة مبادلة للاستثمار، بما في ذلك الرئيس المالي لمبادلة للبترول، فضلاً عن كونه عضواً في مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة موانئ أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، ومجموعة الاتحاد للطيران.

وقال فيصل البناي: انضمام منصور إلى مجلس الإدارة الجديد سيخلق بيئة خصبة للمزيد من النمو مع توجه «إيدج»، لتوسيع حضورها في المنطقة والأسواق الرئيسية حول العالم. وسيكون سجله القيادي الحافل وخبرته الواسعة عاملين أساسيين في تحقيق أهداف «إيدج» لتطوير وتعزيز قدراتنا السيادية، وإنشاء مركز عالمي للتميز هنا في الإمارات، ونتمنى له النجاح في مهامه الجديدة.

ويضم مجلس الإدارة الجديد أيضاً، كلاً من كمال المازمي، وخليفة السويدي، ومحمد سيف العرياني، وسعيد المزروعي، وسامر صالح عبد الحق.

وتضم المجموعة أكثر من 25 شركة يعمل لديها ما يزيد على 13000 موظف من ألمع العقول. وتتمحور خبرات الشركة في 5 قطاعات أساسية: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

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