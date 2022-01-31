مجموعة جميرا تعيّن أول إماراتية مديراً لإدارة عمليات الغرف الفندقية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «مجموعة جميرا»، الشركة العالمية لإدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، ترقية لمياء المريد لمنصب مدير إدارة عمليات الغرف الفندقية في «جميرا بيتش هوتيل» لتكون بذلك أول إماراتية تشغل هذا المنصب.

وقالت منيرة الطاهر، مديرة إدارة التوطين والموارد البشرية في «مجموعة جميرا»: يسعدنا الإعلان عن ترقية لمياء المريد لمنصب مدير إدارة عمليات الغرف الفندقية الجديدة في «جميرا بيتش هوتيل».

وكانت لمياء استهلت مسيرتها المهنية في المجموعة في عام 2017 بصفة مساعد مدير إدارة عمليات الغرف الفندقية، وتجسد ترقيتها مثالاً على التزام المجموعة الراسخ بدعم النمو المهني للزملاء في الشركة وتمكين المواطنين عبر توفير فرص وظيفية مع خطط تطويرية للنهوض بالكوادر الوطنية لمناصب إدارية عليا في مجال الضيافة.

وأضافت: لطالما حرصت لمياء على الالتزام بأعلى معايير الأداء في تنظيم عمليات الغرف والعمل على إسعاد الضيوف والاستمرار في التطور سعياً للوصول لمنصب مدير عام فندق كأول إماراتية في هذا المجال.

ونحن على ثقة بأن خبراتها ومهاراتها القيادية المتميزة ستسهم في توفير بيئة مثالية تتيح لفريقها تحقيق مستويات استثنائية في خدمة عمليات الغرف المتميزة التي تقترن باسم فنادق ومنتجعات جميرا.

قالت إلين دوبوا دو بيلاي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة جميرا»: تمثل كوادرنا البشرية ركناً أساسياً يأتي في صميم أعمالنا بأكملها.

بالإضافة أن زملاءنا المواطنين يشكلون جزءاً جوهرياً من جهودنا الرامية لتقديم التجربة المميزة التي تشتهر بها فنادق ومنتجعات جميرا. ونفخر أيضاً بالتزامنا الراسخ تجاه استقطاب وتوظيف وتنمية المهارات الوطنية وبتوفير دعمنا الكامل لمساعي دولة الإمارات في تشجيع المزيد من المواطنين على خوض مسار مهني ضمن هذا القطاع الحيوي.

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