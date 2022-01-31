54 ملياراً صادرات قطاع الأعمال في أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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وصل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لقطاع الأعمال في أبوظبي، عبر منافذ الإمارة، شاملاً جميع الشركات والمنشآت المحلية والأجنبية، إلى 54 ملياراً و132 مليون درهم في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي 2021، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن مركز «إحصاء أبوظبي». وأوضح الأخير، في تقرير إحصاءات سجل المصدرين والموردين للإمارة عن الربع الثالث، أن إجمالي صادرات قطاع الأعمال في الربع الثاني 2021، سجلت 29.36 مليار درهم، فيما بلغت نحو 24.77 ملياراً بالربع الثالث.

الصادرات

وأشار التقرير إلى أن السعودية، شكلت الوجهة التصديرية الأولى لقطاع الأعمال في أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنحو 8.71 مليارات درهم، بحصة مثلت 35.2% من إجمالي صادرات الشركات للربع الثالث من العام الماضي، تلتها الكويت بنحو 2.22 مليار درهم، فالولايات المتحدة بـ1.14 مليار درهم، ثم هونغ كونغ بـ1.12 مليار درهم، بعدها الصين بـ1.1 مليار درهم.

وأوضح «إحصاء أبوظبي»، أنه على صعيد أهم سلع المصدرين لقطاع الأعمال، جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الأولى، بحصة 22.2%، ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبه كريمة، بنحو 15.4%، ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها 12.7%، ولدائن ومصنوعاتها من المطاط ومصنوعاته 12.7%، و37% للسلع الأخرى.

الواردات

ولفت التقرير إلى أن إجمالي واردات قطاع الأعمال، بلغت 41.37 مليار درهم خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي، وتصدرت المعادن العادية ومصنوعاتها، أبرز السلع التي تم استيرادها، بحصة 22.6%، تلتها الآلات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها 18.9%، ومنتجات الصناعات الكيماوية 14.3%، وعربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل 9.5%، و34.9% سلع أخرى.

وأشار التقرير إلى أن عُمان شكلت الوجهة الأولى لواردات قطاع الأعمال في أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 3.56 مليارات درهم، تلتها الصين بنحو 2.13 مليار درهم، فالولايات المتحدة 1.84 مليار درهم، ثم الكونغو 1.39 مليار درهم، بعدها اليابان 1.009 مليار درهم.

الأفراد

وبيّن تقرير مركز إحصاء أبوظبي، أن إجمالي صادرات قطاع الأفراد، شاملاً الأشخاص الطبيعيين المقيمين في أبوظبي، من مواطنين وغير مواطنين، الذين قاموا بالتصدير بصفتهم الشخصية، عبر منافذ الإمارة، وصل إلى 1.32 مليار درهم في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 262.5 مليون درهم، خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل، كانت أبرز سلع المصدرين الأفراد، بحصة بلغت 62.2%، تليها منتجات الصناعات الكيماوية بحصة 33.8 %، فيما كانت العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل، أبرز سلع الموردين، بحصة 52.8%، تليها الحيوانات الحية بنسبة 18.8%.

ونوّه التقرير، بأن السعودية شكلت الوجهة التصديرية الأولى لقطاع الأفراد في الربع الثالث، بحصة 267.9 مليون درهم، تلتها جزر القمر والجزائر ومصر واليمن، فيما كانت عُمان الوجهة الأولى للموردين، بقيمة 26.4 مليون درهم، أعقبتها اليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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