«مانشون غلوبال»: أداء قوي لعقارات دبي الفاخرة 2021

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر موقع «مانشون غلوبال» الشبكي الأمريكي، أن العقارات الفاخرة في الإمارات، سجلت أداءً قوياً خلال العام الماضي، وأنها أنهت 2021 على خير وجه، سواءً فيما يتعلق بأسعارها، أو بعدد صفقات بيعها.

ونشر الموقع، المتخصص في أخبار العقارات الفاخرة، ويتبع مؤشر «داو جونز» في بورصة نيويورك، تقريراً حول أداء عقارات دبي الفاخرة على مدار العام الماضي، وركز بصفة رئيسة على رصد أدائها خلال الربع الأخير من العام.

وأفاد التقرير بأن أسعار العقارات الفاخرة في دبي، ارتفعت خلال الربع الأخير من 2021، بنسبة 41%، بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر العقار الفاخر في الإمارة، ارتفع في نهاية العام الماضي، إلى 4.6 ملايين درهم «1.25 مليون دولار» للعقار الواحد.

وتطرق التقرير إلى عدد صفقات بيع البيوت الفاخرة في دبي، فذكر أن العدد سجّل في نهاية 2021، ارتفاعاً بنسبة 5.27 %، بالمقارنة مع نهاية الربع الثالث من العام نفسه، موضحاً أن القيمة الإجمالية لصفقات بيع البيوت الفاخرة في دبي خلال الربع الأخير من العام، بلغت 17.07 مليار درهم، وذلك من واقع البيانات الصادرة عن شركة «لاكسهابيتات سوثبيز» للعقارات، المُستمدّة بدورها من دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

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