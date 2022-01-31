عروض اليوم الأخير تجتذب المتسوقين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت، أمس، فعاليات الدورة 27 لمهرجان دبي للتسوق، بعد ماراثون من الفعاليات والعروض الترويجية والترفيهية الكبرى، والكثير من الجوائز.

وشهدت المراكز والمحلات التجارية وأسواق التجزئة حالة من النشاط الملحوظ، في ختام أيام المهرجان، فيما تسابقت المحلات على منح أفضل عروضها للمتسوقين، وإهدائهم الفرص لاقتناص أفضل الصفقات؛ حيث وصلت نسبة التنزيلات إلى 90% على باقة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية.

وقدّم نحو 2000 متجر عروض الساعات الأخيرة، التي وسّعت من قائمة السلع المخفضة في أنحاء المدينة، وتسابقت أكثر من 500 علامة تجارية رائدة في تقديم أسخى العروض، خلال الساعات الأخيرة من المهرجان، حيث اكتظت المراكز التجارية بالمتسوقين في اليوم الأخير لعطلة نهاية الأسبوع، مع الالتزام التام بـ«بروتوكولات» الصحة والسلامة.

بينما ساعد تحسّن الطقس على توافد أعداد كبيرة من الأسر والعائلات إلى مراكز التسوق؛ للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية.

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