«أبوظبي الأول العقارية» و«أبوظبي لخدمات الطاقة» تدعمان حفظ موارد الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة أبوظبي الأول العقارية، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وذلك بهدف خفض استهلاك الكهرباء والمياه في مرافق وأبنية شركة أبوظبي الأول العقارية، تماشياً مع الجهود العالمية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً.

وتماشى هذا التعاون في مضمونه وأهدافه مع استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، ستسهم «أبوظبي لخدمات الطاقة» في إعادة تأهيل المرافق والأبنية التابعة لأبوظبي الأول العقارية من خلال حلول تهدف لخفض استهلاك الكهرباء والمياه، وتعزيز استدامة وكفاءة موارد الطاقة.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية: «انطلاقاً من مكانتها الرائدة في تزويد الحلول العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم شركة أبوظبي الأول العقارية دعم المبادرات الحكومية كافة الرامية إلى خفض البصمة البيئية لمختلف لقطاعات الأعمال، بما يعزز الاستدامة في مجتمعنا. ونتطلع قدماً إلى التعاون الوثيق مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، للعمل على تقييم توجهات استهلاك الكهرباء والمياه في مرافقنا، وإعداد خطة عمل دقيقة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».

ومن جانبه، قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لخدمات الطاقة»: «تتيح لنا هذه الشراكة المهمة مع أبوظبي الأول العقارية تطبيق أحدث تقنيات توفير الكهرباء في مختلف المباني والمرافق التابعة لها. وتسهم الحلول التي نقدمها في تحقيق وفور ملحوظة في استهلاك الكهرباء والمياه، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يمثل رافداً قوياً لخطط الاستدامة الوطنية».

وكانت «أبوظبي لخدمات الطاقة» قد أسست في يناير 2020 بهدف إطلاق قطاع متكامل لحفظ وتوفير موارد الطاقة في إمارة أبوظبي عبر التركيز على تحديد وإرساء وتمويل الحلول التي يمكن توظيفها لتحقيق نتائج عملية ملموسة على صعيد خفض استهلاك موارد الكهرباء والمياه وتعزيز كفاءتها. وكانت الشركة أعلنت في «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022» عن توقيعها عدداً من الاتفاقيات الهادفة إلى إعادة تأهيل أكثر من 30 مبنى في مختلف أنحاء الإمارة.

والجدير بالذكر أن شركة أبوظبي الأول العقارية التابعة لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تدير محفظة متنوعة تشمل أكثر من 20 ألف وحدة من مختلف الفئات. وتتميز الشركة بحرصها على توفير أفضل الخدمات للعملاء، بما ينسجم مع أعلى معايير الجودة والتميز.

وتعمل أبوظبي الأول العقارية استناداً إلى رؤيتها الهادفة إلى تقديم خدمات استثنائية في السوق العقارية، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للعملاء والمالكين. وتتطلع الشركة إلى ترسيخ موقعها الرائد في تزويد الحلول العقارية المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة عموماً، عبر باقة متكاملة من الخدمات الشاملة التي تضع العميل في مقدمة أولوياتها.

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