«مالابار» العالمية ترفع استثماراتها في الإمارات وتفتتح 6 فروع

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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شهدت الإمارات مساء أول من أمس 6 افتتاحات جديدة وفي وقت واحد لفروع سلسة «مالابار للذهب والمجوهرات»، وهي واحدة من أكبر متاجر المجوهرات بالتجزئة على مستوى العالم ولديها شبكة قوية للبيع تضم أكثر من 280 منفذاً منتشرة في 10 دول، اختارت السلسلة العالمية سوق الإمارات لمزيد من ضخ الاستثمارات فيه باعتباره الأكثر أماناً على مستوى العالم، وحققت المجموعة حجم مبيعات بلغ 4.51 مليار دولار خلال 2021، وتحتل حالياً المرتبة الأولى بين أكبر تجار التجزئة للمجوهرات على مستوى العالم.

وافتتحت «مالابار» ثلاثة فروع في مشروع توسعة سوق الذهب الجديد بدبي بحضور عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، ووليد عبد الملك مدير إدارة التسجيل التجاري في اقتصادية وسياحة دبي، وافتتح ماينكوتي سي، مدير أول مجموعة مالابار، صالة عرض ملبار للذهب والألماس في لولو مويلح، الشارقة، بينما افتتح محمد الرئيسي مدير سيتي سنتر الزاهية، والإمارات الشمالية لمجموعة الفطيم متجر «مالابار» في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، وافتتح إم. فرع كراون مول، بجبل علي، دبي.

وقال إم بي أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة مالابار في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» خلال الافتتاحات: «إن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة مثلى للاستثمار والتجارة الدولية، فهناك الكثير من المزايا التي يمكن أن تعزز الإيرادات وتدفع عجلة الأعمال، ولهذا ينبغي على رواد الأعمال والشركات الناشئة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات».

وأضاف: «لطالما كان سوق الذهب في دبي قلب وروح تجارة المجوهرات في دبي، ومن دواعي سرورنا أن نعزز تواجدنا في هذه المنطقة».

وأضاف إم بي أحمد الذي تشتهر مجموعته بأنشطتها في مجال الذهب والماس والفضة وأدوات الحياة العصرية: «سنواصل تعزيز وجودنا في مجال البيع بالتجزئة في المناطق التي أنشأنا فيها حضوراً قوياً، أهمها دولة الإمارات، وكذلك دخول أسواق جديدة من خلال منتجاتنا وخدماتنا وضماناتنا المتميزة التي تضمن تجربة تسوق فائقة لعملائنا».

وقال إم بي أحمد: «يمنحنا قبول العلامة التجارية ورعايتها الثقة لزيادة تسريع عملية التوسع لتصبح الشركة الأولى لمتاجر التجزئة في مجال المجوهرات على مستوى العالم».

وقال شامل أحمد، العضو المنتدب - العمليات الدولية: «لطالما كان سوق الذهب في دبي قلب وروح تجارة المجوهرات في دبي، ومن دواعي سرورنا أن نعزز تواجدنا في هذه المنطقة. ومن دواعي سرورنا أيضاً أن نفتتح 3 متاجر جديدة في مشروع توسعة سوق الذهب المرموق الذي يهدف إلى إعادة تعريف تجربة تسوق المجوهرات لكل من المقيمين والسياح على حد سواء».

وأضاف شامل أحمد تلتزم مجموعة مالابار بنسبة 5% من أرباحها لدعم أغراض المسؤولية الاجتماعية، منذ إنشائها في عام 1993. والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، والإسكان الميسور التكلفة، وحماية البيئة هي مجالات تركيز المجموعة.

وقال عبد السلام كي بي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مالابار: «لعبت «مالابار للذهب والمجوهرات» دوراً حيوياً في جعل المجوهرات الهندية أكثر قبولاً وجدارة بالثقة على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة. نقوم الآن بصياغة تجارب فريدة تستهدف المواطنين وغيرهم من الجماهير غير الهندية في شبه القارة الهندية، ونحن على ثقة من أن عملاءنا سيستمتعون بتجربة تسوق المجوهرات ذات المستوى العالمي في جميع صالات عرضنا الجديدة مع تقدير قيمنا القائمة على الشفافية والثقة والجودة».

وأضاف عبد السلام إن المجموعة تعتزم افتتاح 22 متجراً جديداً خلال 2022، وقد تم بالفعل افتتاح 3 متاجر في الهند بتوقيت الإمارات نفسه في بنغالورو؛ رايبور في تشهاتيسجاره وهادابسار في بيون. مع أحدث مجموعة مصنوعة من الذهب والفضة والبلاتين والماس وخبراء المجوهرات المدربين، تضمن صالات العرض هذه تجربة تسوق استثنائية لجميع عملائها.

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