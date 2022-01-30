غرفة عجمان تنظم «ملتقى الشركاء» وتستعرض خطتها الاستراتيجية 2022 - 2026

المصدر: عجمان – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت غرفة تجارة وصناعة عجمان شركاءها الاستراتيجيين من الجهات والمؤسسات الحكومية في «ملتقى الشركاء لعام 2022» تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في تحقيق أهداف وإنجازات غرفة عجمان.

حضر الملتقى في مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان سالم السويدي المدير العام لغرفة عجمان وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية ومسؤولو الجهات والمؤسسات المشاركة.

وأكد سالم السويدي أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التكاملية والشراكة القائمة وتحقيق مصالح الأطراف كافة، وخاصة أن الملتقى يُعد منصة لتبادل الرؤى بشأن نوع الشراكات المستقبلية في مشاريع الغرفة المقبلة.

وقال السويدي إن ما تشهده إمارة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يحتم على الجميع مواصلة بذل مزيد من الجهود والتكاتف من أجل تحقيق ازدهار اقتصاد إمارة عجمان وتنويع مقوماتها وزيادة تنافسيتها محلياً ودولياً.

ووجه سالم السويدي الشكر للجهات الداعمة والمشاركة كافة في تحقيق إنجازات الغرفة في عام 2021 وتحقيق أهداف غرفة عجمان الاستراتيجية.

واستعرض الملتقى خطة غرفة عجمان الاستراتيجية لعام 2022 - 2026 والهادفة إلى تعزيز استدامة مجتمع الأعمال ونموه واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة وأبرز المشاريع لعام 2022.

من جانبه قام ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار بإدارة جلسة تفاعلية عن مشاريع غرفة عجمان لعام 2022 ومناقشة فرص الشراكة مع الجهات الحكومية من شركاء الغرفة، مشيراً إلى أن مشاريع الغرفة للعام الحالي تتنوع في مجالات عدة ومنها مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنويع الشراكات الاقتصادية والتدريب والتأهيل لرواد الأعمال الصناعيين وتوفير الدراسات والتوعية القانونية وتنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة وغيرها من المجالات.

وشهد ختام الملتقى تكريم شركاء الغرفة الاستراتيجيين وهم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومنطقة عجمان الحرة، ومدينة عجمان الإعلامية الحرة، واتحاد غرف الإمارات، وصندوق خليفة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة عجمان الرقمية، والإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان، ودائرة المالية في عجمان، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز عجمان للاتصال ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز