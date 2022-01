«بارك ريجيس كريس كين» دبي يطلق تخفيضات 25% على الإقامة

المصدر: دبي - البيان

كشف فندق «بارك ريجيس كريس كين»، الفندق العصري الذي يقف على مفترق الطرق بين مدينة دبي التاريخية ودبي الحديثة، عن إطلاق عرض تخفيضات ليمنح بذلك الزوار والسكان فرصة الاستفادة من وفورات مجزية على تجارب الإقامة المحجوزة لغاية نهاية العام الجاري.

ويدعو الفندق ضيوفه لحجز الإقامة للحصول على خصم بقيمة 25% على أفضل الأسعار المتوفرة. ويتيح عرض «عطلة على طريقتك – إقامة أطول، وفورات أكبر» (Holiday Your Way – Stay More Save More) للعائلات والأصدقاء والأزواج التخطيط لخوض تجربة إقامة رائعة واستكشاف معالم المدينة والانغماس في جمال دبي الأخاذ.

ويحصل الضيوف ممن يحجزون إقامة لمدة ليلتين على خصم بقيمة 15%، في حين تبلغ قيمة الخصم لحجوزات الإقامة لمدة 3 ليالٍ أو 4 ليالٍ فأكثر نسبة 20% و25% على التوالي.

ويوفر فندق «بارك ريجيس كريس كين دبي» 384 غرفة وجناحاً تتميز جميعها بالمساحات الفسيحة وتتراوح بين غرف «سوبيريور» وغرف «ديلوكس» والأجنحة الفندقية المؤلفة من غرفة نوم واحدة والأجنحة المؤلفة من غرفتي نوم، والتي تعتبر بمثابة خيار مثالي للمسافرين من السياح ورجال الأعمال الذين يزورون دبي لقضاء مختلف المناسبات بما في ذلك العطلات القصيرة والإجازات الرومانسية والإجازات العائلية ورحلات الأعمال وفترات الإقامة المطولة.

وتوفر غرف وأجنحة الفندق الأنيقة مساحات فسيحة تجمع بين الديكورات المعاصرة ووسائل الراحة الحديثة. ويمكن للأزواج الذين يصطحبون الأطفال بعمر أقل من ست سنوات الإقامة مجاناً على الأسرّة الموجودة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر أجنحة الفندق إقامة مثالية للعائلات خلال العطلات أو عند زيارة الأقارب، أو الأصدقاء الراغبين بقضاء إجازة قصيرة، أو حتى لمسافري الأعمال الذين يصطحبون أفراد العائلة برفقتهم.

وتشتمل جميع غرف الضيوف على مكتب عمل متكامل ونظام تلفاز تفاعلي واتصال لاسلكي مجاني بشبكة الإنترنت ومقابس كهربائية عالمية «يونيفرسال» وخزنة خاصة للمقتنيات الثمينة ونظام للتحكم بإضاءة الغرفة بجانب السرير ونظام لتكييف الهواء وإمكانية ضبط المنبه/ وقت الاستيقاظ ومؤشر عدم الإزعاج. كما تقدم هذه الغرف للضيوف مرافق مريحة لتحضير الشاي والقهوة وخدمة الغرف وحماماً بتصميم عصري يشتمل على مرحاض مع «بيديه» ومقصورة دش منفصلة عن حوض الاستحمام.

وعلاوة على ذلك، يتيح الفندق لضيوفه رفاهية الاختيار من مجموعة واسعة من تجارب تناول الطعام؛ حيث يوفر «كريس ويذ إيه فيو» المطعم المميز المتواجد في الطابق التاسع عشر، إطلالات خلابة على أفق دبي وتشكيلة من أشهى الأطباق العالمية والشرق أوسطية.

وبالنسبة لمحبي المأكولات الهندية، يقدم مطعم «ماسالا بازار» المتواجد في الطابق الأرضي أفضل تجارب المطبخ الهندي مع تشكيلة من أشهى النكهات الأصيلة المستوحاة من مناطق الهند الأربع.

ومن ناحية أخرى، يوفر ركن المشروبات «جراندستاند» أجواء مريحة وبعيدة عن التكلّف للاستمتاع بخيارات متنوعة من الوجبات السريعة اللذيذة وتشكيلة من المرطبات العالمية وغيرها من المشروبات الرئيسية بعد جولة في المدينة أو رحلة تسوق مرهقة.

ويتمتع فندق «بارك ريجيس كريس كين» بموقع مميز في مركز المدينة، بالقرب من مركز برجمان للتسوق ومجمّع السيف. ويتواجد الفندق على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن محطة برجمان، ما يتيح للضيوف الوصول إلى أشهر مناطق الجذب السياحي في المدينة مثل «دبي مول» و«برواز دبي» و«دبي جاردن جلو» وبرج خليفة.

