مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» ينطلق في دبي الثلاثاء

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الحدث الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ومن المقرّر عقد هذا الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، في 1-2 فبراير 2022، بحضور عدد كبير من مسؤولين رفيعي المستوى، والخبراء والقيادات النسائية من قطاع شحن البضائع السائبة والمعدّات الضخمة.

وخلال عدة سنوات، حازت منصّة «بريك بلك الشرق الأوسط»، على اهتمام المعنيّين في القطاع لمواجهة التحديات الملحّة، ومعالجة أبرز العقبات التي يواجهها القطاع. وسيفتتح المؤتمر بكلمة معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وسيتولّى إدارة الجلسة النقاشية الكابتن محمد العلي نائب رئيس أوّل لإدارة السفن في شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

يشمل جدول أعمال اليوم الأول، عقد جلسات حوارية عديدة حول إدارة الأسعار والقدرات، وسد فجوة توافر المواهب والكفاءات، واستعراض أحدث التوقعات الإقليمية، وتمويل المشاريع والاستثمار، والتحوّل الرقمي. كما سيتمّ تسليط الضوء بشكل خاص على الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية. في حين سيتضمن اليوم الثاني، عقد جلسات ذات أهمية عالية للقطاع، بما فيها تلك المتعلقة برعاية البحارة، واستكشاف الرؤى المستقبلية الخاصة بسلاسل الإمداد والتوريد، ومراجعة المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط، إضافة إلى إجراء دراسة معمّقة حول مشروع الاتحاد للسكك الحديدية، والتركيز على الفرص المتاحة في غرب أفريقيا. وستنعقد جلسات خاصة لبحث آفاق تعزيز مشاركة المرأة والشباب في هذا القطاع.



منصة لنمو الأعمال البحرية



نظراً لضخامة حجم قطاع شحن البضائع السائبة والمعدّات الثقيلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، سيهدف هذا الحدث إلى إقامة شراكات، في ظلّ هذه الفترة الحاسمة، والارتقاء بالقطاع في دولة الإمارات. حيث سيقدّم الدعم للجهود الرائدة التي تبذلها الدولة، والتي أسهمت في إعادة انتخابها مؤخراً في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة «ب».

وقال بن بلامير مدير الفعاليات في «بريك بلك الشرق الأوسط»: «بعد النجاح الهائل الذي حقّقناه على صعيد التحوّل الرقمي في نسختنا الافتراضية خلال فترة الوباء، يسعدنا أن نعود هذا العام، من خلال تنظيم حدث بالحضور الشخصي، ومن الرائع أن نشهد مثل هذا التجاوب الكبير من الجهات الفاعلة في القطاع، ما يعكس استعداد المعنيين للالتقاء وجهاً لوجه، ومناقشة المحاور الرئيسة، والعمل من أجل اتخاذ إجراءات جماعية. وبهذا الصدد نعبر عن امتناننا الشديد لكلّ من الجهات الحكومية والخاصّة، التي أظهرت دعمها لهذا الحدث. وفي دورة 2022 من المؤتمر، حددنا النقاط التي ستمكّن القطاع من التعافي بعد جائحة كوفيد 19، وعملنا على معالجة المخاوف والتحديات في هذا المشهد سريع التغير. كما تمّ تحديد الموضوعات بدقّة وعناية، لإثراء الحاضرين بالمعرفة الشاملة، ما سيمكّنهم من تنمية أعمالهم وبلوغ مراكز أعلى في القطاع».

وقالت ليزلي ميريديث مديرة التسويق في بريك بلك للفعاليات والإعلام: «يكمن هدفنا الأساس من هذا الحدث، في دعم نموّ قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الضخمة على الصعيد العالمي. من أجل ذلك، قمنا بإطلاق مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2022»، لإلهام وتحفيز الشركات المشاركة معنا، للسعي نحو الازدهار والتوسّع في المنطقة، والإسهام في النموّ العام للصناعة. وسيتيح هذا الحدث للمعنيين، الاستفادة من مجموعة واسعة من حلقات النقاش والفعاليات وفرص التواصل».

ويمتلك مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، سمعة مرموقة في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية، وحظي الحدث بدعم كبار قادة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وحكومة دولة الإمارات، ومؤسساتها التعليمية العليا.

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