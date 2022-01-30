إطلاق النسخة الثانية من جائزة مسلم بن حم للابتكار

المصدر: العين – البيان

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أطلق مجلس بن حم الذكي الدورة الثانية من جائزة مسلم بن حم للابتكار وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض أعضاء المجلس خطة العمل الخاصة بالدورة الثانية وتحديد فئات الجائزة وإضافة فئات جديدة، لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الشباب المبدع صاحب الأفكار الخلاقة.

وأكد الشيخ مسلم بن حم عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي أهمية الابتكار ودعم المبتكرين، وتشجيعهم على المساهمة الفعّالة في بناء اقتصاد معرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق الاقتصادي وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة للدولة.

وتابع بن حم: يحتفي مجلس بن حم الذكي بجائزة الابتكار والتي تقام بشكل سنوي كواحدة من المبادرات النوعية التي تهدف من خلالها لنشر ثقافة الابتكار ودعم وتشجيع الباحثين والمخترعين في الدولة وخلق بيئة داعمة للأفكار الطموحة والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لها لترى النور.

وقال مدير موقع مجلس بن حم الذكي الدكتور بخيت بن سالم العامري: نعمل على متابعة الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى ومتابعة تطور مشاريعهم وأفكارهم ونقدم لهم الدعم والمشورة المطلوبة لترى هذه الأفكار النيرة والخلاقة النور.

وتابع العامري: نحن على تواصل مستمر مع الفائزين في الدورة الأولى من جائزة «بن حم للابتكار» للتعرف على آخر المستجدات في مشاريعهم وأين وصلوا في تنفيذها وتقديم العون والمساعدة لهم لنسهل عليهم العقبات التي يمرون بها ليجدوا طريقهم إلى النجاح ولكي تصبح هذه مشاريع قائمة على أرض الواقع.

مجالات جائزة مسلم بن حم

بالإضافة إلى فئات الجائزة الأساسية في «العلوم» و«الصحة» و«الثقافة» و«الفن» و«التقنية» تضم «جائزة بن حم للابتكار» في دورتها الثانية فئات جديدة تستهدف من خلالها استقطاب عدد أكبر من المتميزين وهي:

- الجهات الحكومية والخاصة

تكريم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة الداعمة لثقافة الابتكار

- أفضل فكرة مبتكرة نسائية

الهدف منها تحفيز ودعم صاحبات الإبداع والابتكار من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال لابتداع أفكار ومشاريع جديدة

- أفضل فكرة مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة

المستقبل للطاقة المستدامة وإيجاد ودعم أفكار مبتكرة في مجال الطاقة المستدامة مسؤولية الجميع

ويمكن الاشتراك عبر الدخول على الموقع أو تطبيق الهواتف الذكية، https://binhammajlis.ae/ وكتابة ملخص عن فكرة أو مشروع مبتكر يقدم الحلول لمشكلات قائمة ويسرّع من عملية إنجاز المهمات في أي مجال من المجالات، وسيتم اختيار أفضل المشاريع المقدمة للتكريم.

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