دبي الوطنية للتأمين توسع نطاق أعمالها بخدمات الرعاية الصحية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين عن اعتمادها كمزود تأمين مشارك من قبل مؤسسة دبي للضمان الصحي، وبذلك ستتمكن الشركة من خدمة شريحة أكبر من العملاء، من خلال تقديم خطة المنافع الأساسية، التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للتأمين الصحي، وفقاً لنظام التأمين الإلزامي في دبي، والمخصص للمقيمين، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 4000 درهم إماراتي. وتوفر خطة التأمين هذه خدمات الرعاية الصحية الأساسية عالية الجودة للموظفين، الذين يندرجون ضمن شريحة أصحاب الدخل المنخفض، وتشمل هذه الخطة الأفراد المُعالين غير العاملين، بمن فيهم الآباء المسنون وحتى العمالة المنزلية.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين: «نحن سعداء جداً لحصولنا على هذا الاعتماد، الذي يؤكد مدى ثقة مؤسسة دبي للضمان الصحي بالخدمات التي نقدمها. ونحن في دبي الوطنية للتأمين نؤمن بأن الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة هو حق لجميع أفراد المجتمع، لذا نتطلع إلى خدمة قاعدة أكبر وأكثر تنوعاً من العملاء، من خلال تقديم خدماتنا المتميزة والموثوقة. ولطالما كانت السلامة والأمان والمزايا العديدة، التي تقدمها الدولة جزءاً هاماً من المستوى المعيشي الراقي في دولة الإمارات، ولذلك فنحن نفخر بأن نكون جزءاً من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى صحة ورفاهية سكان دولة الإمارات في جميع القطاعات».

تتمتع دبي الوطنية للتأمين بتاريخ مُشرّف وسمعة طيبة في مجال خدمات التأمين الصحي للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ومع حصولها على اعتماد مزود تأمين مشارك، ستتمكن الشركة الآن من تقديم خدماتها لأصحاب الدخل المنخفض والموظفين المسؤولين عنهم بنفس مستوى الخدمة ومعايير الجودة العالية، التي يحصل عليها جميع عملائها. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة عملاء رفيعة المستوى إلى أعضاء خطة المنافع الأساسية، الذين بإمكانهم الآن الاستفادة من الاستثمار الكبير والمستمر الذي تضخه الشركة في القنوات الرقمية، والذي من شأنه تطوير وتحسين قنوات الاتصال مع العملاء.

وفي هذا السياق، أنشأت الشركة مؤخراً مركز اتصال حديثاً، يديره فريق من المحترفين، الذين يتحدثون بعدة لغات، وذلك بهدف تقديم خدمة عملاء متميزة لعملاء وشركاء دبي الوطنية للتأمين. واستثمرت الشركة في تقنيات المعلومات، بما في ذلك البوابات الإلكترونية الخاصة بكل من العملاء والشركات لتسهيل التواصل وتحسين كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها.

وتوفر خطة المنافع الأساسية من دبي الوطنية للتأمين المزايا الصحية الأساسية وإمكانية الفوترة المباشرة إلى شبكة واسعة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، من خلال مدير خارجي. وتشمل هذه المزايا أيضاً إمكانية استخدام تطبيق للهواتف الذكية، والذي صُمم ليكون سهل الاستخدام، وعلى نحو يلبي جميع احتياجات العملاء، ويوفر التطبيق العديد من خيارات وخصائص الخدمات، والتي تشمل معلومات عن مزايا الأعضاء ومعلومات عن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثات عن حالات الموافقة المسبقة للأعضاء، ويمكن تنزيل تطبيق NextCare عبر متجر جوجل بلاي للأجهزة، التي تعمل بنظام أندرويد أو عبر متجر أبل ستور لمستخدمي أجهزة أبل.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي الوطنية للتأمين تقدم خدمات تأمين متعددة، ولديها حضور قوي ومتنامي في السوق، إذ حصلت على تصنيف القوة المالية B++ (جيد) من وكالة «إيه إم بست» تقديراً لقوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة.

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