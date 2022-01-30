رأس الخيمة العقارية تطلق مشروع «جيت واي ريزيدنس 2» في ميناء العرب

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة رأس الخيمة العقارية، إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع «جيت واي ريزيدنس 2» في جزيرة الحياة، قلب مجمع ميناء العرب برأس الخيمة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع «جيت واي ريزيدنس 1» في جزيرة الراحة بميناء العرب.

ويتضمن «جيت واي ريزيدنس 2» شققاً بمساحات واسعة، تتألف من غرفة نوم واحدة واثنتين، وتجمع بين التصميم العمراني العصري، والمحيط الطبيعي الساحر ضمن واجهة وإطلالات بحرية رائعة. إذ تم تصميم كل شقة بعناية فائقة للاستفادة من المساحات كافة، وتوفير أماكن معيشة فسيحة وانسيابية، بالإضافة إلى شرفات واسعة للاستفادة من الإطلالات الخلابة على الممرات المائية المتميزة والجمال الطبيعي لجزيرة الحياة.

وأكد محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية، أن إطلاق المشروع الجديد جاء في أعقاب الإقبال الكبير على «جيت واي ريزيدنس 1»، الذي شهد اهتماماً لافتاً من العملاء والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تملّك وحدات سكنية عالية الجودة ضمن أرقى المجمعات في إمارة رأس الخيمة، وبما يواكب جهود الشركة المتواصلة والرامية إلى توفير أفضل العروض المتميّزة ضمن مجمعات سكنية مثالية على الواجهة البحرية.

وأضاف: «يتضمن مشروع جيت واي ريزيدنس 2 وحدات سكنية مريحة تناسب العائلات الصغيرة والمتوسطة مع إطلالات على المياه، وهي مجهزة بمرافق عالية الجودة، بالإضافة إلى قربها من المتاجر والمعالم الأساسية ضمن بيئة عائلية حالمة في جزيرة الحياة بميناء العرب، مع إمكان الوصول إلى فندق ومنتجع أنانتارا بالإضافة إلى فندق منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة الذي سيتم افتتاحه قريباً».

ويغطي ميناء العرب مساحة قدرها 44 مليون قدم مربعة، يُكرس معظمها لعرض جوهر الحياة في المحميات البيئية، ويمثل موطناً لمجموعة متنوعة من مكونات الحياة البحرية، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة من السكان والزوار على حد سواء، أما فنادقه ومنتجعاته ذات الطابع الخاص، فتشكّل مع السوق التقليدي والحدائق والعديد من المرافق الترفيهية لوحة فنية بديعة، تزيّنها واحة فريدة مصممة خصيصاً لزائريها، للاستمتاع بجمال الطبيعة أمامهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز