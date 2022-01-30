«أساس» تطلق مبيعات مشروع أراضي «مزيرعة» السكني في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، مبيعات مشروع أراضي «مزيرعة» السكني بميزة التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، في موقع استراتيجي بضاحية الرحمانية بالشارقة بجوار المباني الحكومية والمدارس ومول الرحمانية، بإطلالة مباشرة على شارع الإمارات بالقرب من طريق الذيد ومطار الشارقة.

ويوفر المشروع مخططاً متكاملاً للأراضي السكنية، مع بنية تحتية عالية المستوى وباقة متكاملة من المرافق والخدمات، وبأسعار تنافسية تبدأ من 210 آلاف درهم، بمساحات مختلفة تبدأ من 2.800 قدم. بإجمالي يصل إلى 799 قطعة بمساحة إجمالية تبلغ 2.595.032 قدماً مربعاً. ويتميز المشروع بفترة سداد مريحة تصل إلى سنة، وتسهيلات تمويلية خاصة بالمشروع عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي.



إطلاق



وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام أساس العقارية: «نواصل إطلاق المشاريع التي تلبي احتياجات مختلف قطاعات السكان والمستثمرين، ومن بينها مشروع أراضي «مزيرعة» في ضاحية الرحمانية بالشارقة، الذي يتيح لجميع الجنسيات العربية إمكانية تملك أراضي سكنية بأسعار تنافسية».

وأشار الأميري إلى أن المشروع سيعزز من جاذبية ضاحية الرحمانية سريعة النمو، ويشكل قيمة مضافة، نظراً للموقع الاستراتيجي المميز للمشروع في ضاحية الرحمانية العامرة بالسكان والمشاريع الحيوية والمرافق والخدمات التي تلبي احتياجات الأشخاص الراغبين في البناء السكني أو الاستثمار التجاري على حد سواء.



تطوير



وتعد شركة أساس العقارية من أبرز الأسماء في قطاع التطوير العقاري بالشارقة من خلال نشاطاتها المتنوعة التي تشمل التطوير وإدارة العقارات، إضافة إلى خدمات الوساطة والتسويق والمبيعات، وحققت الشركة عبر حلولها الاستراتيجية أعلى نسبة مبيعات وأرباح، سواءً للشركة ومصرف الشارقة الإسلامي أم للمستثمرين.

وتوفر الشركة فريقاً متخصصاً لاستقبال للمستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمميزات مختلف مشاريعها، والمساحات والأسئلة الفنية كافة، كما اشترطت على المراجعين ضرورة إبراز «المرور الأخضر» في تطبيق الحصن ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان صحة وسلامة الجميع في المقر الرئيسي للشركة على شارع مليحة بمدينة الشارقة.

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