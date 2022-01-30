سبيكة عيار 24 من «شرف للصرافة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلمت شركة «شرف للصرافة» جائزة السحب التسويقي للفائز محمد إيجاز محمد أكرم من دولة باكستان، والجائزة عبارة عن سبيكة ذهبية عيار 24 وزنها 100 غرام.

واستمر السحب على مدى 72 يوماً حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وتم تسليم الجوائز للفائزين في المكتب الرئيس لشركة شرف للصرافة بمنطقة بر دبي بحضور عماد المالك المدير التنفيذي للشركة، وأحمد أبو عبدالله عضو مجلس الإدارة، ومدير قسم المبيعات والمنتجات، وحضور مسؤولين آخرين من قناة (استوديو القناة الرابعة).

ووزعت شرف للصرافة العديد من الجوائز اليومية والأسبوعية في مهرجان دبي للتسوق على العملاء الذين زاروا الفروع وفازوا بجوائز كالتالي، فائزان بشكل يومي لجائزة 2 جرام عملة ذهبية، وفائزان بشكل أسبوعي لجائزة 5 جرامات عملة ذهبية، وفائز واحد أسبوعياً للفوز بجائزة هاتف سامسونج (ايه 32 )، وفائز واحد أسبوعياً للفوز بجائزة تلفزيون سامسونج 32 بوصة.

وتقوم شركة شرف للصرافة بتقديم الخدمات المالية ومنها (التحويلات المالية واستبدال العملات الأجنبية وخدمة نظام حماية الأجور).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز