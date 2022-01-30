مهرجان التسوق راعي الإبداع

المصدر: دبي - البيان

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في إطار تحقيقه لأحد الأهداف الأساسية منذ انطلاقته لتعزيز الأعمال المحلية، يستمر مهرجان دبي للتسوق في نسخته 27 في تسليط الضوء على المشاريع والأنشطة التجارية المحلية والأعمال والأنشطة الإبداعية مع دعم خاص هذا العام للسيدات من رائدات الأعمال.

ولطالما احتضن المهرجان الأعمال التجارية المحلية منذ البدايات، وقد تم إطلاق المهرجان بهدف ترسيخ مكانة إمارة دبي كخيار أول في العالم للسياحة والتسوق وتعزيز المشاريع والأعمال التجارية المحلية.

ومنذ ذلك الحين، تطور المهرجان ليصبح الأكبر والأطول عالمياً، وساعد في ترسيخ مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية تقدم العديد من أشهر العلامات التجارية الكبرى في العالم.

وعلى الرغم من نجاحه في تشجيع تنويع اقتصاد دبي، استمر المهرجان في تبني القيم الجوهرية ذاتها؛ رعاية المجتمع والأعمال المحلية والإيمان بقدرة كل من يعيش على أرض دبي.

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لقد تم إطلاق مهرجان دبي للتسوق في البداية لتعزيز الأعمال المحلية ليصبح الآن أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم، وساعد المهرجان على تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية تقدم تجارب متنوعة في البيع بالتجزئة والترفيه والتسلية».

وأضاف: «ويواصل مهرجان دبي للتسوق من خلال المبادرات الإبداعية مثل سلسلة الأسواق المحلية للسيدات إلى توفير منصة راسخة لاكتشاف العلامات التجارية المحلية المصنعة هنا في دولة الإمارات».

ومع النسخة الـ27، يسعى المهرجان إلى تسليط الضوء على رائدات الأعمال من المجتمع المحلي، حيث يقدم ولأول مرة في تاريخ المهرجان الأسواق المحلية للسيدات، والتي تضم سلسلة من الفعاليات والمعارض المتنقلة التي ترعى وتشجع هذه المشاريع التي تقودها السيدات وتروج لمنتجاتها المصنوعة في دولة الإمارات.

آفاق بلا حدود

في إطار سلسلة الأسواق الليلية للسيدات، عقد المهرجان شراكة مع شركة المسك للمعارض لعرض إبداعات ومنتجات أكثر من 11 علامة تجارية محلية وإقليمية ويمكن لزوار السوق المؤقتة، التي تستمر حتى نهاية المهرجان، التسوق لشراء ملابس نسائية فريدة من نوعها وتتنوع ما بين العبايات وحتى أحدث صيحات الموضة والحقائب والحرف اليدوية.

توسيع الانتشار

مريم سراج سيدة أعمال إماراتية شابة، مؤسسة «عبايات ماس»، وهو متجر إلكتروني ناشئ لبيع العبايات الجاهزة عصرية التصميم، وقد استفادت من تجربة مهرجان دبي للتسوق الجديدة. وخلال مشاركتها في فعاليات معارض المسك في سيتي سنتر مردف، نجحت في التوسع بقاعدة عملائها إلى خارج دولة الإمارات، لتصل إلى السيدات في الكويت والمملكة العربية السعودية.

وتقول مريم: «من خلال تواجدي في معارض المسك خلال المهرجان، اكتسبت عميلات ليس فقط في دولة الإمارات ولكن في أنحاء دول الخليج، وهو ما لم يحدث من قبل. ولأنني أدير متجراً عبر الإنترنت، فقد أتاحت لي المشاركة في الحدث عرض منتجاتي وتقديمها للعميلات الجدد والحاليات بصورة فعلية ملموسة، فأمكنهن معاينة التصاميم والأقمشة لدينا، مما ساعد في تعرفهن بدرجة أعمق على جودة المنتجات التي أقدمها».

ومن أبرز دلالات النجاح أن «عبايات ماس» حققت زيادة في مبيعاتها بنسبة 20 في المائة بعد التواجد في معارض المسك. وضمن فئة المنتجات الفاخرة، عقد مهرجان دبي للتسوق شراكة مع Icons، ضمن سلسلة الأسواق المحلية للسيدات، لاستضافة Icons x DSF خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان.

وعرضت أحدث إبداعات الحياة العصرية والأزياء الفاخرة للسيدات والأطفال، من مجموعة مختارة بعناية من العلامات التجارية المحلية والإقليمية في فندق بالازو فيرساتشي الفخم. وجهة العائلات وكانت الفرصة سانحة أمام رائدات الأعمال الأكثر ميلاً إلى فنون الطهي خلال مهرجان «ذا هب» للطعام في مجلس الخوانيج والذي يعتبر وجهة جذابة للعائلة والأصدقاء والزائرين من جميع الأعمار للحصول على بعض الوجبات اللذيذة من المطاعم المحلية، مع الاستمتاع بموسيقى الدي جي الرائعة.

وتستمر فعالية «ذا هب» حتى نهاية المهرجان إلى تاريخ 30 يناير. وشاركت علامة «فريزل» المتخصصة والأولى في الإمارات بتقديم البطاطا البلجيكية، والتي انطلقت من إمارة أبوظبي على يد المؤسستين حمدة الفلاحي وسارة الهاملي في فعالية «ذا هب»، حيث لطالما رغبتا في تقديم ما لديهما لسكان دبي، ولكن الفرصة لم تسنح لهما إلا من خلال مبادرة مهرجان دبي للتسوق، ضمن مشاركتهما في «ذا هب».

تقول حمدة: «عندما وصلنا لأول مرة إلى «ذا هب»، شعرنا أنه لا أحد يعرف علامتنا التجارية في دبي، ولكن منذ المشاركة أصبحت الناس تنجذب نحو علامتنا التجارية وأصبح لدينا عملاء أوفياء.

ولأن تنظيم كل شيء كان رائعاً، لم يكن علينا سوى استئجار المكان وإبراز ما تقدمه علامة «فريتزل»، وهو ما ساعد شركة صغيرة مثل شركتنا التي لا يتسنى لها تأجير مكان في مواقع استراتيجية للوصول إلى جمهور أوسع نطاقاً».

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