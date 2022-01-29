«اتصالات» تستحوذ على «elGrocer»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «مجموعة اتصالات» أمس، عن استكمال صفقة استحواذها بالكامل على شركة elGrocer DMCC وذلك عقب الإعلان الصادر عنها في 18 نوفمبر 2021.

وبعد إطلاقها عام 2015، أصبحت منصة elGrocer سوقاً إلكترونياً للبقالة تعمل في أنحاء الإمارات، حيث يلتقي كبار تجار التجزئة والمتاجر المتخصصة على منصة واحدة مع أكثر من 500 منفذ و120 ألف منتج، إضافة إلى ذلك، تمتلك elGrocer شراكات استراتيجية مع أهم شركات السلع الاستهلاكية العالمية والمحلية.

وتأتي أهمية الاستحواذ في الوقت الذي تم فيه تصنيف الإمارات كواحدة من أعلى الدول على مستوى العالم من حيث نسبة انتشار الأجهزة الذكية، وتصنيفها أيضاً كواحدة من أكثر الدول تقدماً في التسوق عبر الإنترنت وسوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيسهم استحواذ «مجموعة اتصالات» على elGrocer في نمو وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة. كما سيعمل هذا الاستحواذ أيضاً على تعزيز خدمات «اتصالات» المتاحة للعملاء في الدولة تحت العلامة التجارية «بسمات»، بما في ذلك طلب الطعام عبر الإنترنت والقدرة على كسب النقاط واستردادها في أكثر من 7000 منفذ في أنحاء الدولة.

واحتفاء بهذه المناسبة، يمكن لمستخدمي «بسمات» الآن الاستمتاع بخصم 50٪ على التسوق الإلكتروني (بحد أقصى يصل إلى 50 درهماً) من البقالة مع elGrocer ولفترة محدودة. كما يمكن لجميع المستهلكين في الإمارات تنزيل تطبيق «بسمات» للحصول على قسيمة الخصومات واستردادها على المعاملات من أي منفذ لــ elGrocer.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات الإمارات»، «بعد الإطلاق الناجح لمنصة «بسمات» لتوصيل طلبات الطعام في بداية العام 2021، يأتي الاستحواذ على elGrocer ليعزز من العروض والفرص والمكافآت التي تقدمها المنصة للعملاء في دولة الإمارات، ولــ 2.7 مليون مشترك في «بسمات». إننا على ثقة بأن الاستحواذ على elGrocer، سيمنح عملاء «اتصالات» فرصة التمتع بالعديد من العروض والخدمات الفريدة من نوعها وغير المسبوقة في الدولة، وسيعزز من فرص استرداد العملاء لنقاط «بسمات» على معاملات التسوق الإلكترونية عبر التطبيق، وتقديم خصومات حصرية لهم».

ومن خلال إطلاقها لمجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، تسعى «اتصالات» حالياً إلى توفير تجربة رقمية مميزة لعملائها، وبالشكل الذي يسهم في تشجيعهم على تبني واستخدام مختلف الحلول والتقنيات الرقمية، معتمدة في ذلك على ريادتها في التحول الرقمي، التي تمكنها من تحقيق هذه الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه المساهمة في التحول إلى نماذج أعمال جديدة تعزز من الابتكار والمرونة.

وقال رائد حافظ، الرئيس التنفيذي لـ«elGrocer »: «نحن فخورون بما تم تحقيقه منذ إطلاق منصة elGrocer، والتي ساهمت بشكل كبير في توفير تجارب وخدمات وابتكارات رائدة للمستخدمين. أما اليوم، فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة تتيح للعملاء في دولة الإمارات، فرصة التمتع بتجارب تسوق إلكترونية يومية ذات قيمة مضافة من خلال elGrocer و«بسمات». وإننا على ثقة بأن قوة وريادة منصة «بسمات»، التي تمتلك قاعدة واسعة من العملاء، بالإضافة إلى شبكة البيع بالتجزئة للبقالة من elGrocer، ستوفران مزايا وتجارب مميزة للسوق والعملاء في الدولة. وسيتم تحديث تطبيق elGrocer بشكل جذري لضمان تجربة تسوق أسهل وأسرع، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمميزات التي تشمل تسريع عمليات توصيل الطلبات، والبحث في قائمة التسوق الرقمية، والوصفات الجاهزة والمتاحة للتسوق من الطهاة والعلامات التجارية، وخدمة النقر والتجميع وغيرها من الخدمات الفريدة. كما سيتمكن العملاء من الاستفادة قريباً من كسب نقاط منصة «بسمات» واستردادها على طلباتهم في منصة elGrocer».

وقال نادر أميري، مؤسس ومدير العمليات في elGrocer: «نحن سعداء بالبدء في رحلة جديدة يمكننا من خلالها الاستفادة من الفرص والإمكانيات، الكبيرة التي تتيحها elGrocer و«بسمات»، للعملاء وقطاع المبيعات بالتجزئة في دولة الإمارات. ولأن حاجات العملاء والسوق تتغير بسرعة كبيرة، فإننا معاً سنكون قادرين على تمكين العملاء من الوصول إلى خدمات رقمية رائدة وتجارب غير مسبوقة. ولقد بدأنا بالفعل في تقديم عروض مميزة حصرياً لعملاء «اتصالات» من خلال منصة «بسمات». كما أننا بصدد توسيع شبكة البيع بالتجزئة الحالية لتشمل العديد من المتاجر ومحلات السوبر ماركت في جميع أنحاء الإمارات».

أن قيمة صفقة الاستحواذ على «elGrocer DMCC» لن تتعدى 38 مليون درهم (وتتضمن ما قد يصل إلى 30 مليون درهم مقابل الاستحواذ على 100٪ من الأسهم وما يعادل مليوني دولار لسداد السند المتعلق باتفاقية للأسهم المستقبلية، وهو يمثل رأس المال الذي تم المساهمة به مؤخراً من قبل طرف ثالث).

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