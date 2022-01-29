4.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.9 مليارات درهم هذا الأسبوع مع تسجيل 1311 مبايعة بقيمة 3.52 مليارات درهم، منها 139 مبايعة للأراضي بقيمة 784.14 مليون درهم و1172 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.73 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في الثنية الرابعة تليها مبايعة بـ43 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.



أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 270 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة ومبايعة بقيمة 33 مليون درهم في معيصم الأول.



وتصدرت الخليج التجاري المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 150 مبايعة بقيمة 522 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 129 مبايعة بقيمة 383 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.25 مليار درهم منها 76 رهن أراضٍ بقيمة 449.99 مليون درهم و282 رهن فلل وشقق بقيمة 801.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 135 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بنحو 113 مليون درهم.



وشهدت الهبات تسجيل 55 هبة بقيمة 195.59 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 22 مليون درهم.



إلى ذلك بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 793 مليون درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 227 مبايعة بقيمة 589.85 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 103.27 ملايين درهم و213 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 486.58 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وقد تصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.



أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بنحو 15 مليون درهم في نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في جزيرة 2.



وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.



وسجلت الرهون 177.28 مليون درهم منها 10 رهون أراضٍ بقيمة 49.54 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 127.74 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في الثنية الخامسة بقيمة 16 مليون درهم.



وشهدت الهبات تسجيل 5 هبات بقيمة 26.76 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم.

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