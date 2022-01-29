190 ملياراً تجارة أبوظبي في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي خلال 11 شهراً من 2021 إلى 190.2 مليار درهم بنمو 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، والتي حققت خلالها 184.93 مليار درهم وفقاً لتقرير حركة التجارة السلعية غير النفطية للإمارة الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي.



وتوزعت تجارة أبوظبي غير النفطية إلى واردات بقيمة 83.63 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 71.17 مليارات درهم بنمو 5.4% ونحو 35.39 مليار درهم لإعادة التصدير بنمو 10%.



وبلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي خلال نوفمبر 2021 أكثر من 20.35 مليار درهم مقارنة مع 16.83 ملياراً بالفترة ذاتها من 2020 فيما توزعت التجارة خلال الشهر نفسه إلى واردات بنحو 8.37 مليارات درهم تشكل 41.1% من إجمالي التجارة وإلى صادرات غير نفطية بنحو 7.79 مليارات درهم تشكل نحو 38.3% وإلى إعادة تصدير بقيمة 4.18 مليارات درهم تشكل 20.6% من إجمالي حركة التجارة.



وجاءت السعودية على رأس أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال نوفمبر 2021 بقيمة 4.87 مليارات درهم تلتها الصين بقيمة 1.15 مليار درهم ثم الولايات المتحدة بنحو 1.46 مليار درهم وعمان بقيمة 1.14 مليار درهم.



وتوزعت قيمة حركة التجارة السلعية غير النفطية حسب المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2021 إلى 7.21 مليارات درهم عبر المنافذ البحرية وإلى نحو 5.98 مليارات درهم عبر المنافذ الجوية وإلى 7.14 مليارات عبر المنافذ البرية.



وتوزعت قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية الواسعة خلال نوفمبر الماضي على النحو التالي لوازم صناعية بقيمة 11.56 مليار درهم تلتها سلع إنتاجية عدا معدات النقل بنحو 2.71 مليار درهم تلتها معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بقيمة 2.49 مليار درهم تلتها الأغذية والمشروبات بقيمة 1.51 مليار درهم تلتها سلع استهلاكية بقيمة 1.96 مليار درهم تلتها وقود وزيوت التشحيم بقيمة 88.8 مليون درهم تلتها سلع أخرى بقيمة 12.5 مليون درهم.

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