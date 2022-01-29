داماك ترقمن دخول المباني

المصدر: دبي- البيان

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أكدت شركة داماك مواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أتمتة العمليات الروبوتية والواقع الافتراضي ومنصات البيانات السحابية وإنترنت الأشياء وحلول الذكاء الاصطناعي والأجهزة المحمولة.



وفي هذا السياق إدخال نظام «إدارة الزوار» (VMS) الذي لا يتطلب حمل بطاقة الدخول، وعوضاً عن ذلك، يمكن ربط الوثائق الشخصية مثل بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر مع بوابة الدخول، الأمر الذي يتيح للمقيمين والزوار الدخول تلقائياً إلى المباني والمجتمعات. كما يمكن للمقيمين إرسال رمز الاستجابة السريعة (QR) إلى الزوار لمنحهم الإذن بالدخول.



وكانت داماك قد بدأت بتطبيق نظام إدارة الزوار في برج «أبر كريست» في نوفمبر 2021. وبعد أن حقق هذا النظام نجاحاً لافتاً في تسهيل دخول السكان، تعتزم الشركة تطبيقه في 3 مشاريع أخرى، وهي على وجه التحديد «سوبيربيا» و«أوشن هايتس» و «باراماونت تاورز».



كما أعلنت داماك توظيف تقنية «التعرف التلقائي على لوحة الأرقام» (ANPR)، وربطها بشكل تلقائي بلوحات أرقام سيارات السكان، لتتيح لهم الدخول إلى المواقف بكل سهولة. ويمكن للمقيمين تسجيل سياراتهم من خلال تطبيق «داماك ليفينغ» عن طريق اتباع بضع خطوات سريعة، للتخلص تماماً من الحاجة إلى حمل بطاقات الدخول، فضلاً عن توفير تكاليف إصدار بطاقات الدخول الجديدة أو بدل فاقد في حال فقدانها.



وبالاعتماد على هذا النظام، الذي يضمن «الدخول والخروج بمنتهى السهولة»، تستطيع الكاميرات الذكية المثبتة في مداخل المواقف التعرف على أرقام لوحات سيارات السكان، وإرسالها إلى مركز التحكم والسيطرة، للتحقق من مستوى الدخول الممنوح للمقيم أو المالك، وبناءً على تلك المعلومات، إما أن يحصل الشخص على الإذن بالدخول أو يُطلب منه المغادرة.



وفي المرحلة الأولى، نجح 48 مبنى في تجاوز الاختبارات التي أجريت، لتصبح الآن مؤهلة لتبني نظام «التعرف التلقائي على لوحة الأرقام»، كما تم تطبيق هذا النظام، فعلياً، بنجاح في خمسة مبانٍ، وهي: «بارك تاورز» و«أوشن هايتس» و«داماك هايتس» و«داماك تاورز من باراماونت» و«أبر كريست تاور».

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