فندق جديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح ميلينيوم بلايس مردف الذي تطوّره شركة «دبي للاستثمار العقاري» أبوابه للضيوف في مشروع تلال مردف، ويمثل الفندق مفهوم ضيافة جديداً لرجال الأعمال والسياح.



وقال بسام بو سليمان، المدير العام لفندق «ميلينيوم بلايس مردف»: الفندق يوفر 248 خياراً للإقامة عبر 116 غرفة و132 شقة فندقية، إضافة إلى مجموعة متميزة من خيارات المطاعم والترفيه تتكون من 6 مطاعم ومقاه. ويضم الفندق صالة للألعاب الرياضية ومنتجعاً صحياً ومساحات اجتماعات متعددة الأغراض.



ويتميز الفندق بإطلالة على حديقة مشرف ويقع على مقربة من أهم مناطق الجذب السياحية مثل سيتي سنتر مردف والقرية العالمية ودبي سفاري بارك وغيرها الكثير. وميلينيوم بلايس مردف تابع لفنادق ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضم العديد من علامات الضيافة الفاخرة.

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