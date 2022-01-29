بحث تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وأستراليا

المصدر: دبي - البيان

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أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية حرص الإمارات على مواصلة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأسترالي لتعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في ظل ما يربط البلدين الصديقين من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة. وقال إننا نتطلع قدماً لاستكمال المحادثات وإيجاد حلول للتحديات التي تعرقل توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار.



وأوضح أن ذلك سيكون له دور كبير في زيادة حجم الاستثمارات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والآفاق المستقبلية بين البلدين الصديقين. جاء ذلك في لقاء له أمس مع كريستوفر باين رئيس مجلس الأعمال الأسترالي الإماراتي والوفد المرافق له إذ تم بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وأستراليا بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز من آفاق التعاون والشراكة المستقبلية.



وحضر اللقاء في مقر وزارة المالية في دبي من جانب وزارة المالية عبدالله العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وماجد عمران مستشار بالوزارة، ويوسف بن حجر نائب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.



وفي اللقاء، أكد يونس حاجي الخوري أهمية العلاقة الثنائية التي تجمع بين الإمارات وأستراليا وخاصة في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على أداء دور محوري في توطيد أواصر الشراكة بين البلدين.



وأكد الجانبان أهمية عقد لجان مشتركة بين البلدين بشكل دوري، ومتابعة الاتفاقيات الصادرة عنهما لتعزيز العمل الثنائي وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة. وتشجيع المؤسسات الاقتصادية في البلدين على عقد المزيد من الحوارات واللقاءات المتخصصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وبما يغطي قطاعات السياحة والتكنولوجيا والعقارات والصناعة والاتصالات والطاقة المتجددة وغيرها.

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