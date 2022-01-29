مستقبل الماس.. محور مؤتمر بدبي 21 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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سيكون «مستقبل الماس» شعار ومحور تركيز فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر دبي للماس والتي تقام في 21 فبراير بمشاركة كل من بروس كليفر، الرئيس التنفيذي لدى «دي بيرز»، وسِرجي إفانوف، الرئيس التنفيذي لدى شركة «آلروسا».



ووفقاً لأجندة أعمال المؤتمر، فإن هذا الحدث السنوي سيناقش الفرص والتحديات الراهنة في القطاع، كما سيتطرق إلى دور شركات الماس في رسم ملامح مستقبل نمو القطاع. وبالتزامن مع انطلاق النسخة الحضورية من المؤتمر، سيتم بثّ الفعاليات عبر المنصّات الرقمية كي يتمكن الجمهور الدولي من متابعة الأحداث والجلسات كافة.



وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن القائمة الكاملة للمتحدثين المشاركين في مؤتمر دبي للماس، الذي سيرحب بخبراء صناعة الماس بصورة حضورية في فندق أتلانتس النخلة في دبي. ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود الوطنية الشاملة، بما فيها حملات التطعيم الناجحة والإجراءات الاحترازية المتبعة، التي عززت مكانة الإمارات واحدة من أكثر الوجهات الدولية الآمنة لإقامة الفعاليات واستقبال الزوّار من جميع أنحاء العالم.



وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: باتت دبي مركز الماس الأسرع نمواً في العالم. وقد قطعت الإمارة شوطاً كبيراً في تجارة الماس التي انطلقت في دبي منذ 20 عاماً فقط، ورسخت مكانتها لتصبح في أقل من عقدين مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الماس في العالم. وأتطلع قدماً إلى المشاركة في نقاشات هادفة مع أصدقائنا من مراكز الماس الرائدة في العالم في دبي، والعمل معاً لضمان مستقبل هذه الصناعة. وسيكون مؤتمر دبي للماس بلا شك إحدى أهم الفعاليات وأكثرها تأثيراً في صناعة الماس في السنوات الأخيرة.



أسبوع كامل



ستُعقد سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات المتخصصة في القطاع على مدار أسبوع كامل في دبي، وتبدأ بانعقاد اجتماع مجلس الماس العالمي في 20 فبراير 2022. كما سيقام حفل عشاء لتوزيع جوائز عالم المجوهرات، المُقام بالتعاون مع شركة إنفورما ماركتس، وتكريم الإسهامات المتميزة في تطوير قطاع الماس والمجوهرات العالمي وذلك يوم 21 فبراير 2022. وسيعقد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في نسخته الافتتاحية في مركز دبي التجاري العالمي من 22-24 فبراير، بينما يستضيف برج الماس اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس والاتحاد الدولي لمصنعي الماس يومي 24 و25 فبراير.

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