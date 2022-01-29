نتائج وتوزيعات البنوك تمنح الأسهم مكاسب إضافية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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زادت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بحالة من التفاؤل عمت أوساط المتعاملين مع إعلان بنوك قيادية مدرجة عن أرباح قوية وتوزيعات سخية فاقت التوقعات، ما دفع المستثمرين الأجانب لضخ سيولة في السوقين بنحو 391 مليون درهم كمحصلة شراء.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.35% ليغلق عند 3220.37 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاتصالات، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.7% ليصل إلى 8766 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.6 مليارات درهم، منها 7.14 مليارات درهم في أبوظبي و1.45 مليار بدبي. وجرى تداول 1.7 مليار سهم، موزعة بواقع 1.04 مليار في أبوظبي و637.9 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 55 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية حققت مكاسب جيدة الأسبوع الماضي على وقع نتائج وتوزيعات البنوك القوية.

وأضاف دياب: «ينتظر المستثمرون إفصاحات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائج أعمالها السنوية والتي يتوقع أن تكون جيدة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها وتراجع المخاوف من المتحورات الجديدة. والرهان يبقى على أساسيات الأسواق الإماراتية القوية والإدراجات المتوقعة في الفترة المقبلة».

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.5% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.6% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.18% و«أملاك» 5.67% و«جي إف إتش» 2.38%. وصعد قطاع العقار 0.46% بعد نمو «إعمار العقارية» 1.45%، فيما تراجع «ديار» 2.4% و«إعمار للتطوير» 2.5% و«الاتحاد العقارية» 4% واستقر «داماك».

وزاد قطاع النقل 0.5% مع ارتفاع «أرامكس» 0.49% و«العربية للطيران» 0.69% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 2.78%، بينما تراجع قطاع الاستثمار 1.84% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.93% و«سوق دبي المالي» 3.6% و«شعاع كابيتال» 1.3%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 392.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 270.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 212 مليوناً. وحقق «بنك الإمارات للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 31%، تلاه «الأغذية المتحدة» 15%، ثم «الإثمار القابضة» 10%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.67%، تلاه «السلام السودان» 4.9%، ثم «الاتحاد العقارية» 4%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 51 مليون درهم، منها 17.86 مليون درهم للخليجيين و33.18 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك على وقع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.28% و«أبوظبي التجاري» 0.9% و«أبوظبي الإسلامي» 1.31%، وصعد قطاع الاتصالات بعد ارتفاع «اتصالات» 3.38% فيما انخفض «الياه سات» 0.37%.

وهبط قطاع الاستثمار مع تراجع «العالمية القابضة» 1.81% و«ملتيبلاي» 4.73% و«الواحة كابيتال» 1.83% و«إشراق» 4.84%. وتراجع قطاع الطاقة بعد انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.4% و«دانة غاز» 0.97% و«طاقة» 5.34% مقابل صعود «أدنوك للحفر» 0.59%، وتفاوت أداء أسهم العقار مع نزول «الدار» 0.72% فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 3.75%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 1.65 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.57 مليار درهم. وحقق «غذاء القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 16%، ثم «الفجيرة لصناعات البناء» 14.7%، تلاه «الوطنية للتكافل» 13%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13%، تلاه «القدرة القابضة» 11%، ثم «مجموعة أرام» 10%. واتجه المستثمرين الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 472 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

وتباين أداء المؤسسات إذ اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 370 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 7 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 7 ملايين، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 370 مليوناً.

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