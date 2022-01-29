«ممارسة الأعمال في دبي» مسرع استقطاب الاستثمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، النسخة السابعة من كتيب «ممارسة الأعمال في دبي». ويقدم الكتيب نظرة عامة وشاملة على عملية تسهيلات تأسيس الشركات في الإمارة والمناطق الحرة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الكتيب يساعد على تعريف المستثمرين العالميين بالفرص المتنوعة وعمق وتنوع العروض في دبي، كما يساعدهم على تخطيط استراتيجياتهم للاستثمار المستقبلي. وأعرب سموه عن ثقته بأن كتيب «ممارسة الأعمال في دبي» سيكون بمقام مسرّع لاستقطاب استثمارات عالمية جديدة إلى دبي.

وجاء إطلاق الكتيب في إطار الجهود التي تبذلها شركة «كريستون مينون» في سبيل دعم الشركات والمستثمرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وشهد الإطلاق راجو مينون، الرئيس التنفيذي الشريك المدير لـ«كريستون مينون»، وسودير كومار، الشريك الأقدم رئيس الاتصال المؤسسي لـ«كريستون مينون».

ويلقي الكتيب نظرة على التدابير الاقتصادية الحاسمة والتعديلات الجديدة على تشريعات الإقامة والاستثمار التي أطلقتها قيادة الإمارات في سبيل تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. ويبرز الكتيب البيئة التنافسية لبدء الأعمال في دبي، وهو دليل للشباب المبتكرين وأصحاب الجرأة من جميع أنحاء العالم، إذ يؤكد الكتيب مختلف مبادرات دعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال ومرافق التسريع التي توفرها دبي.

كما يقدم فهماً شاملاً لعملية تأسيس الأعمال في مركز دبي المالي العالمي وفي ناسداك دبي التي تتيح للشركات الاستفادة من مجموعة استثمار وفريدة من نوعها تجمع بين الثروات الإقليمية والدولية.

واستفادت «كريستون مينون» من خبرتها الممتدة ثلاثة عقود في سيناريوهات ممارسة الأعمال في الإمارات من أجل تنسيق محتوى هذا الكتيب بعناية. ومحتوى الكتيب تمت مراجعته من قبل قسم التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ما يمنحه المزيد من الصدقية. وسيتم توزيع 30 ألف نسخة من هذا الكتيب المجاني على جميع البنوك الكبرى، والغرف التجارية، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات التجارية، وفي لقاءات المستثمرين العالميين في الإمارات، والشرق الأوسط، والهند وبقية دول أوروبا والأمريكتين. كما سيكون الكتيب متاحاً عبر الإنترنت.

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