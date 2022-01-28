«تاكيدا» على قائمة أفضل أصحاب العمل في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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حصلت شركة تاكيدا العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية القائمة على الأبحاث والتطوير، والتي تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً، على شهادة أفضل صاحب عمل من قبل مؤسسة «توب إمبلويورز إنستيتيوت» إلى جانب 10 شركات أخرى، وذلك تقديرًا لسياساتها وممارساتها تجاه موظفيها. ونال هذه الشهادة 39 مكتباً من مكاتب تاكيدا حول العالم بما فيها مكاتب الشركة في الإمارات والسعودية بمنطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أنّ تاكيدا أطلقت عملياتها ومكاتبها في الإمارات في العام 2009، ويعد البلد جزءًا من مجموعة تاكيدا في الشرق الأوسط التابعة لمنطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وتمنح مؤسّسة «توب إمبلويورز إنستيتيوت» هذه الجوائز السنوية، منذ أكثر من 30 عاماً، للشركات التي تتمتع بثقافة وبيئات عمل ومزايا وفرص متميزة لموظفيها. وتمنح المؤسسة الشهادات للمؤسسات بناءً على نتائج استبيان أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية الخاص بها. ويغطي الاستبيان 20 موضوعاً تتمحور حول الأشخاص، بما في ذلك التطور الوظيفي، والثقافة، والتنوع والشمولية، والتعلم، والاستدامة، والقيم، والرفاه، وبيئة العمل.

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